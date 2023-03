Pięć osób otrzymało najwyższe „świadczenie pieniężne” za NOP-y wywołane szczepieniem przeciw COVID-19

W 2022 r. do RZPP wpłynęło 1426 wniosków dotyczących zgłoszeń NOP (niepożądanych odczynów poszczepienych) wywołanych w opinii wnioskodawców szczepieniamik przeciw COVID-19. 52,5 proc. wniosków złożyły osoby w wieku od 18 do 60 lat. Pacjenci powyżej 60. roku życia byli autorami 44,7 proc. wniosków Tylko 2,8 proc. wniosków odnosiło się do osób 18. roku życia. – podkreśla w komunikacie RzPP. Postępowanie w sprawie „świadczenia pieniężnego” ( w języku potocznym – odszkodowania) wszczęto w przypadku 893 wniosków (zakończono do końca 2022 r. 758 spraw). W 462 wnioski uznano za niezasadne. Było też parędziesiąt postanowień „bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych”, „wezwań do uzupełnienia braków formalnych”, a 5 zakwalifikowano do „wstępnej analizy sprawy”. W sumie do RzPP wypłynęło 1426 wniosków-spraw, z których 1244 uznano za „zakończone na koniec roku 2022”.

W ilu przypadkach wnioskujący otrzymali „świadczenie pieniężne”? Przypomnijmy, że jego maksymalną wysokość ustalono na 100 tys. zł (otrzymało ją 5 osób). Przyznano te świadczenia 187 osobom. Łącznie z Funduszu wypłacono 3,7 mln zł, średnio daje ok. 20 tys. zł na tzw. głowę. RzPP Bartłomiej Chmielowiec tak skomentował te liczby: „Włożyliśmy dużo wysiłku w to, by Fundusz Kompensacyjny działał jak najlepiej. Potwierdziło się, że jego powołanie było bardzo potrzebne. Od początku cieszy się on dużym zainteresowaniem. Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci, którzy doznali szkody, otrzymują wymierną i szybką pomoc finansową”. Czy „za wymierną” uznają je także ci, którzy otrzymali świadczenie? W tym miejscu, by nie zajmować miejsca, można zapoznać się z warunkami niezbędnymi do zakwalifikowania się do takiej „szybkiej pomocy finansowej”.

Spośród wydanych 758 decyzji niemal co czwarta (187) była pozytywna – podkreśla RzPP. W każdym postępowaniu opinię na podstawie zgromadzonej dokumentacji wydaje zespół do spraw świadczeń, który składa się z lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Prawie połowa decyzji pozytywnych (92) dotyczyła przypadków wstrząsu anafilaktycznego, który spowodował konieczność obserwacji pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć albo krótką hospitalizację. „Pozostałe sprawy, w których pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni, dotyczyły najczęściej następujących problemów zdrowotnych…”.

Najczęstszym NOP-em jest (nie tylko w przypadku szczepień przeciwcovidowych) jest ów wstrząs anafilaktyczny. RzPP nie podaje w komunikacie, ile osób go doświadczyło. Dowiadujemy się za to, że za taką szkodę pacjenci otrzymywali świadczenie w wysokości „od 3 do 15 tys. zł, a średnia przyznana kwota to 5 146 zł”. Bardzo ważne w omawianym komunikacie jest następujące stwierdzenie RzPP: „Od 2023 roku Fundusz zapewnia jeszcze szersze wsparcie, które obejmuje poza szczepieniami przeciwko COVID-19, również szczepienia obowiązkowe….”. To może byłoby na tyle w kwestii NOP-ów po szczepionkach przeciw COVID-19. Kto chce poznać szczegóły raportu (13 stron), może pobrać dokument z tej strony. Tylko gwoli informacji: w Wielkiej Brytanii podobne świadczenie wynosi 120 tys. funtów.

W mediach wieści o zbliżającej się możliwości szczepienia 5. dawką (!) przeciwko COVID-19.A w tabeli aktualne dane o zaszczepieniu z podziałem na wiek i dawkę.Dwie dawki dodatkowe wzięła np. co 40. osoba w wieku 25-49 lat.Wkrótce zamieszczę też podobne dane dla województw. pic.twitter.com/fWsEbVs2rl— Marek Sobolewski (@Marek39556099) March 5, 2023