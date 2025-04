Polacy piją coraz mniej alkoholu

Wpływ na sprzedaż piwa w Polsce mają m.in. trendy i kryzysy ubiegłych lat: pandemia, wojna, inflacja. Wzrost kosztów i coroczne podwyżki podatku akcyzowego powodują wzrost średnich cen piwa. Inflacja i podatki najmocniej uderzają w polski przemysł browarniczy.

Od czego zależy cena piwa?

Piwo to rodzaj alkoholu najbardziej wrażliwego na cenę. Ponad 60 proc. jego ceny stanowią koszty produkcji i dystrybucji, w tym m.in. surowce i energia. W przypadku czystej wódki jest odwrotnie - główny udział w cenie mają podatki. Im wyższa inflacja (większe koszty produkcji - wyższa cena - mniej klientów), tym bardziej jej skutki „odczuwa” rynek piwa. W wyniku inflacji Polacy ograniczyli wydatki, w tym zakupy piwa. W 2023 r., mimo że nominalny dochód gospodarstwa domowego zwiększył się o 13,7 proc., to realnie, po odliczeniu wyższych kosztów stałych, wzrósł on jedynie o 2,1 proc. Sytuacja materialna polskich rodzin się nie poprawiła, a wzrost średnich cen piwa był wyższy od wzrostu realnego dochodu Polaków. Na rynek piwa wpływa też polityka akcyzowa. Obecnie taką samą ilość alkoholu (w piwie czy wódce) można kupić za podobną cenę (przeciętnie 1 butelka czystej wódki kosztuje tyle co 8 piw). Zdaniem dyrektora ZPPP Browary Polskie postulowane przez przemysł spirytusowy i współpracujących z nim ekspertów zmiany sposobu naliczania akcyzy spowodowałyby zwiększenie atrakcyjności wódki i przesunięcie konsumpcji alkoholu ponownie w kierunku modelu wschodniego czyli z dominującą pozycją napojów spirytusowych.

Polacy ograniczają „procenty”

Polacy ograniczają lub rezygnują z piwa alkoholowego na rzecz produktów bezalkoholowych. Ten trend jest wspierany przez branżę piwowarską, która w ten sposób dąży do realizacji celów polityki zdrowotnej. – Każde piwo bezalkoholowe to o 25 gr etanolu mniej w organizmie. To z kolei oznacza, że 2 mln hl piw bezalkoholowych w 2024 r. potencjalnie pozwoliło nie spożyć przez ogół konsumentów aż 10 mln l czystego etanolu tylko w tym jednym roku. To bardzo istotny wkład w zmniejszanie spożycia alkoholu. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że branża piwowarska jest tu niekwestionowanym liderem, za którym podążają inni, oferując też bezalkoholowe warianty innych napojów alkoholowych. – mówi Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

Kaucja na puszki

Od IV kwartału 2025 r. system kaucyjny na opakowania obejmie nie tylko butelki, ale też puszki. Za zakup piwa w szklanej butelce konsument dopłaci 1 zł. 50 gr będzie dopłacał do piwa w puszce. To może dodatkowo zmniejszyć sprzedaż piwa.

ZPPP Browary Polskie