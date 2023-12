Sport osób z niepełnosprawnością stale się rozwija, ale poziom aktywności fizycznej OzN pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Dlatego Fundacja Neuron+ prowadzi kampanię „Sport bez Barier”, której celem jest promocja aktywności fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami.

Aktywność sportowa jest bardzo wskazana dla dzieci z niepełnosprawnością, gdyż przynosi im wiele korzyści i to nie tylko jeśli chodzi o zdrowie fizyczne. Dzieci uprawiające sport nabierają pewności siebie. Przełamują bariery psychiczne, a to się przekłada na ich codzienne życie.

Zachęcanie dzieci do sportu przez dorosłych, i to obojętnie czy mówimy o dzieciach z niepełnosprawnościami czy o pełnosprawnych, jest fundamentalne, gdyż sport ma u dzieci groźną konkurencję w postaci telefonów komórkowych i komputerów. Do sportu trzeba ich więc umiejętnie zachęcać, pokazywać, że jest on atrakcyjny i często trzeba z dziećmi zrobić pierwsze kroki w sporcie.

Ogólnopolska kampania „Sport bez Barier” – edycja 2023, realizowana jest przy wsparciu: Fundacji ARP, Fundacji BGK, Fundacji PFR, Fundacji PGNiG oraz Totalizatora Sportowego.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Sport bez Barier” – edycja 2023.

Więcej o kampanii na:

https://sportbezbarier.pl/

https://www.facebook.com/FundacjaNeuronPlus

https://www.instagram.com/neuronplus/