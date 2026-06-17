Uważaj na kleszcze! Co warto wiedzieć o kleszczowym zapaleniu mózgu i boreliozie?

KZM przebiega zwykle dwufazowo . Najpierw, po 7–14 dniach od ukłucia, pojawia się stan grypopodobny: gorączka, ból głowy, bóle mięśni, osłabienie. Po kilku dniach objawy ustępują samoistnie. U części osób wirus uderza po raz drugi, w ośrodkowy układ nerwowy: dochodzi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu lub rdzenia kręgowego, z wysoką gorączką, wymiotami, sztywnością karku, zaburzeniami świadomości. Według danych klinicznych objawy zapalenia mózgu rozwija około jedna na cztery zakażone osoby, a u jednej na trzy mogą się utrzymywać długotrwałe powikłania, w tym zaburzenia poznawcze .

Typowym objawem boreliozy jest rumień wędrujący — czerwony, rozszerzający się ślad, czasem z jaśniejszym środkiem (tzw. „bycze oko”), pojawiający się od 3 do 30 dni po ukłuciu. Występuje u około 60–80 proc. zakażonych . Pozostałe objawy — gorączka, bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni i stawów. W późniejszych fazach nieleczona borelioza może prowadzić do zapalenia stawów, powikłań neurologicznych i kardiologicznych .

Borelioza, zdiagnozowana odpowiednio wcześnie, jest chorobą uleczalną. Standardem jest antybiotykoterapia. W przypadku KZM nie ma leku, ale można się zaszczepić przed zachorowaniem. Szczepienie można wykonać bezpośrednio w aptece, z kwalifikacją i receptą farmaceutyczną na miejscu.

Na co dzień, idąc do lasu, parku, na spacer gdzieś w terenie, koniecznie ubierajmy zakryte buty i długie spodnie. W lesie także bluzę z długim rękawem i nakrycie głowy. Stosujmy też środki ochrony tzw. repelenty. Trzeba dobrze spryskać ciało i ubranie.