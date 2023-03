W „oparzeniówce” otwarty zostanie Zakład Medycyny Nuklearnej. To inwestycja za 29 mln złotych

Czym jest SPECT/CT? Jest to tomografia emisyjna pojedynczych fotonów - SPECT (ang. single photon emission computed tomography) jest nieinwazyjnym badaniem obrazowym wykorzystującym izotopy promieniotwórcze. W tym przypadku do obrazowania narządów używa się substancji emitujących promieniowanie gamma. W przypadku CLO taki aparat (dwa są w Polsce) pozwoli lepiej ukierunkować terapię i przyśpieszyć leczenie pacjentów, szczególnie tych w ciężkim stanie, z rozległymi oparzeniami dróg oddechowych czy oparzeniami elektrycznymi.

„Urządzenie do badania w zakresie medycyny nuklearnej wykorzystuje aż 12 głowic detektorów, a także cyfrowe obrazowanie o wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu badanie trwa krócej, a jego wyniki są dokładniejsze" – wyjaśnia w komunikacie przesłanym do PAP fizyk medyczny z CLO Michał Rojewski. Promieniotwórcze izotopy podawane są najczęściej z farmaceutykami, z tego połączenia powstają radiofarmaceutyki. Substancje te biorą udział w procesach metabolicznych organizmu, pozwalając na ich śledzenie, a także obrazowanie fizjologii i patologii w obrębie narządów czy tkanek.

„Zastosowanie radiofarmaceutyków w medycynie nuklearnej umożliwia precyzyjne zdiagnozowanie stanu kości, chorób nerek czy schorzeń tarczycy. Pozwala na ocenę stanu rany i tego, czy ewentualne powikłania rany nie wpływają negatywnie na kości. W przypadku pacjentów z oparzeniami dróg oddechowych, np. górników z oparzeniami po wybuchu, pozwala na precyzyjną diagnostykę stanu dróg oddechowych” – wyjaśnia wicedyrektor CLO ds. medycznych lek. Przemysław Strzelec.

O CLO głośno jest najczęściej wtedy, gdy dochodzi do ekstremalnych zdarzeń – pożarów i wybuchu metanu w kopalniach węgla kamiennego, eksplozji gazu ziemnego w budynkach mieszkalnych itd. Rocznie hospitalizowanych jest tu ok. 1,2 tys. pacjentów, a ok. 7 tys. osób korzysta z poradni specjalistycznych CLO.

Jego założycielem był dr n. med. Stanisław Sakiel (1926-2013), który stworzył w 1966 r. (pierwszy w Polsce) i prowadził oddział oparzeniowy w siemianowickim Szpitalu Miejskim nr 2. W 90. rocznicę urodzin dr. Sakiela jego imię nadano COL. A powołano je w 1994 r. decyzją wojewody katowickiego. W 1998 r. wpisano je do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Od 2006 r. szpital dysponuje największą w Polsce komorą hiperbaryczną (jednorazowo może przybywać w niej 14 pacjentów). W 2008 r. uruchomiano najnowocześniejszą w Polsce pracownię hodowli komórek i tkanek in vitro, co pozwala leczyć pacjentów nowatorską i niezwykle skuteczną metodą przeszczepu skóry własnej. Teraz dochodzi stosowanie medycyny nuklearnej, co w pełni czyni CLO jednym z najnowocześniejszych tego typu szpitali w Europie.