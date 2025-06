Zadbaj o siebie z programem Moje Zdrowie

– Profilaktyka to nie hasło – to inwe­stycja w zdrowie. Program Moje Zdrowie, czyli bilans zdrowia oso­by dorosłej, ma pomóc kontrolo­wać na bieżąco, czy w organizmie nie dzieje się coś złego, i kierować na właściwą diagnostykę – powie­działa minister Izabela Leszczy­na na konferencji prasowej zorganizowanej w maju. – Chcemy, żeby badania profilaktyczne stały się zdrowym nawykiem Polaków. Ten program to początek świado­mej i stałej troski o zdrowie, któ­ra będzie towarzyszyć pacjentowi przez całe dorosłe życie. Do tej pory z programu Moje Zdrowie skorzystało już 307 tys. osób.

Jak to działa?

Program składa się z ankiety zdro­wia, badań diagnostycznych i wizyty podsumowującej w twojej przychodni. Podczas ostatniego spotkania lekarz, pielęgniarka lub położna omawia z pacjentem wyniki jego badań i pro­ponuje Indywidualny Plan Zdrowotny, czyli plan dalszej opieki w przychod­ni POZ. Możesz otrzymać skierowa­nie na kolejne badania lub poradę, by przyjąć konkretne szczepienie. Z programu mogą skorzystać osoby w wieku od 20 do 49 lat co 5 lat oraz osoby od 50 roku życia wzwyż – co 3 lata. Z programu możesz skorzystać po upływie roku od badań wykonywanych w ramach programu Profilaktyka 40 plus. Moje Zdrowie to pakiet bezpłatnych dodatkowych badań, które nie koli­dują z innymi programami profilak­tycznymi, indywidualnym planem opieki medycznej (IMPOM) ani bada­niami, na które skierował cię twój lekarz. Na spotkaniu podsumowują­cym dowiesz się, jak utrzymać dobre zdrowie w kolejnych latach.

Ankieta zdrowia

Aby móc wykonać badania w ramach programu Moje Zdrowie, należy wypełnić ankietę zdrowia, dostępną:

· online: na Internetowym Kon­cie Pacjenta (IKP) lub w aplikacji mojeIKP (zakładka: Profilaktyka),

· stacjonarnie: w przychodni POZ.

Aby zacząć korzystać z IKP, naj­pierw należy założyć konto na stro­nie pacjent.gov.pl. Do pierwszego logowania będzie ci potrzebny twój numer PESEL. Kolejne logowania będą już znacznie krótsze, bo przy uży­ciu 4-cyfrowego kodu PIN, nadanego przez ciebie podczas zakładania kon­ta. Po zalogowaniu się na IKP wystar­czy potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego, aplikacji mObywatel lub bankowości elektro­nicznej. W razie problemów skorzy­staj z instrukcji logowania na IKP: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta#jak-sie-zalogowac lub zainstaluj na swoim telefonie komórkowym bezpłatną aplikację mojeIKP.

Jakie badania w ramach programu Moje Zdrowie?

Po wypełnieniu ankiety każ­da osoba może wykonać podsta­wowe badania diagnostyczne, takie jak: morfologia krwi, glu­koza, kreatynina (z eGFR), lipido­gram, TSH (hormon tyreotropowy) i badanie ogólne moczu. Rozsze­rzony zakres badań zależy od wie­ku i wyniku ankiety, w jego skład wchodzą: ALAT i ASPAT (m.in. w kierunku WZW i niewydolno­ści krążenia), GGTP (przydatny w ocenie wątroby, dróg żółcio­wych i trzustki), PSA całkowi­ty u mężczyzn (w kierunku raka prostaty), anty-HCV, lipoprotei­na (a) – wykonywana w ramach programu raz w życiu. Szczegóło­we informacje na temat programu Moje Zdrowie znajdziesz na stronie mojezdrowie.gov.pl.

Profilaktyka dla dłuższego życia

Zdaniem dr hab. n med. Agniesz­ki Mastalerz-Migas, prof. UMW, program Moje Zdrowie to „wresz­cie pewna koordynacja i komplek­sowość procesu profilaktyki”. Pacjent nie tylko dowiaduje się o obecnym stanie swojego zdro­wia, lecz także otrzymuje wska­zówki, gdzie i jakie badania powi­nien wykonać. Kolejnym ważnym elementem planu zdrowotnego (zważywszy na niską wszczepial­ność wśród dorosłych Polaków) są szczepienia zalecane. Moje Zdro­wie służy wczesnemu wykrywa­niu przede wszystkim chorób serco­wo-naczyniowych, metabolicznych (otyłość, cukrzyca), nowotworo­wych i zaburzeń psychicznych, m.in. depresji.

Bezpłatne badania cholesterolu

Co roku na całym świecie wskutek podwyższonego stę­żenia cholesterolu (frakcji LDL) umierają 4 mln osób, a w Polsce nawet 30 tys. Na zaburzenia lipidowe w kraju cierpi 20 mln osób. Ich konse­kwencją jest miażdżyca, która prowadzi do rozwoju choroby niedokrwiennej serca – naj­większego zabójcy na świe­cie. Do oceny i wczesnego wy­krywania miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych słu­ży badanie profilu lipido­wego (cholesterol całkowi­ty, LDL, HDL, triglicerydy) z krwi. Lipidogram wykonasz bezpłatnie w ramach progra­mu Moje Zdrowie.

Dlaczego warto korzystać z IKP lub aplikacji mojeIKP?

– Internetowe Konto Pacjenta po­zwala ci prosto odbierać e-recep­ty i e-skierowania, zapewnia do­stęp do dokumentów w formie elektronicznej np. wypis ze szpi­tala, wyniki badań, umówienie wizyty na szczepienie, wybór le­karza POZ, pielęgniarki i położ­nej. Aplikacja mobilna, oprócz dostępu do programu Moje Zdro­wie, zapewnia także: dostęp do portalu Diety NFZ, licznika pi­cia wody i krokomierza, realizu­jesz e-recepty z kodem QR (bez podawania numeru PESEL), sprawdzisz swoją historię lecze­nia, skierowanie do sanatorium. Tu znajdziesz dane kontakto­we swojej przychodni, harmono­gram IPOM, zlecenia na wyroby medyczne, wypełnisz wniosek o wydanie EKUZ. Aplikacja daje ci dostęp do dokumentacji twojego dziecka i pozwala kogoś upoważ­nić do odbioru twoich dokumen­tów. Zarówno IKP jak i moje­IKP umożliwiają ci skorzystanie z centralnej e-rejestracji – wygod­nego umówienia się na wizytę u kardiologa, na cytologię i mam­mografię oraz odwoływania wi­zyt, na które nie możesz przyjść.