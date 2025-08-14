Mężczyzno, nie musisz rezygnować z ulubionych aktywności

…możesz spotykać się ze znajomymi i prowadzić aktywny tryb życia. Nie musisz rezygnować z ulubionego sportu, randek i pasji. Niezależnie od etapu, na którym jesteś – oczekiwanie na diagnozę, rozpoznanie, zabieg czy rozpoczęcie przyjmowania leków – możesz czuć się świeżo, pewnie i komfortowo. To wszystko zapewniają wkładki urologiczne i bielizna chłonna marki Seni, która wspiera mężczyzn doświadczających inkontynencji, czyli nietrzymania moczu.

Czym jest NTM?

Nietrzymanie moczu to niekontrolowany, mimowolny wypływ moczu z cewki moczowej (mikcja), który prowadzi do częściowego lub całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego. NTM samo w sobie nie jest schorzeniem, a sygnałem, że twój układ moczowy nie funkcjonuje prawidłowo. Dolegliwość ta częściej występuje u starszych mężczyzn, ale nie zawsze ma związek z postępującym wiekiem. Wśród przyczyn nietrzymania moczu u mężczyzn wymienia się:

● nieodczuwalne przepełnienie pęcherza,

● obkurczanie pęcherza w niewłaściwym momencie lub zbyt mocne zaciskanie go,

● uszkodzenie bądź osłabienie mięśni wokół cewki moczowej,

● blokada cewki moczowej,

● urazy w obrębie miednicy i dolnych odcinków kręgosłupa,

● przebyte operacje (np. prostaty),

● choroby współistniejące np. cukrzyca, choroba Parkinsona.

Warto mieć świadomość, że styl życia m.in.: palenie tytoniu oraz brak aktywności fizycznej, może sprzyjać NTM. Problem mogą powodować też niektóre leki np. moczopędne, uspokajające, przeciwdepresyjne, opioidy czy dostępne bez recepty leki na przeziębienie.

Objawy NTM mogą mieć różny poziom nasilenia. Od krótkich epizodów do przewlekłych objawów, które znacząco wpływają na jakość życia. W przypadku zaobserwowania objawów nietrzymania moczu należy skontaktować się z lekarzem, np. urologiem, który dobierze odpowiednią metodę leczenia.

Rodzaje nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu może mieć różne postacie, a do najczęstszych należą:

● wysiłkowe nietrzymanie moczu (mimowolna mikcja występuje w określonych pozycjach lub podczas czynności, które obciążają pęcherz, wywołują ucisk m.in. śmiech, kichanie, kaszel, podnoszenie ciężarów);

● pęcherz nadreaktywny (nietrzymanie moczu wynika z parcia na pęcherz, a potrzeba oddania moczu jest tak silna, że utrudnia dotarcie do toalety na czas);

● mieszane nietrzymanie moczu (jest kombinacją objawów dwóch powyższych dolegliwości);

● nietrzymanie moczu z przepełnienia (pęcherz nie jest opróżniany prawidłowo, co objawia się regularnym, niekontrolowanym wyciekiem moczu, kapaniem. Przyczyną może być zbyt wąska lub zablokowana cewka moczowa – wówczas mocz gromadzi się w pęcherzu, powiększony gruczoł krokowy, osłabione mięśnie dna miednicy);

● całkowite nietrzymanie moczu (oddawanie moczu bez świadomej decyzji w wyniku uszkodzenia lub niedziałającego prawidłowo mięśnia zwieracza);

● nokturia (nietrzymanie moczu, które objawia się przynajmniej dwukrotnym oddawaniem moczu w nocy).

Czas na wizytę u urologa

Aby skutecznie leczyć NTM, konieczne jest ustalenie jego przyczyny. Zajmuje się tym lekarz np. urolog. W postawieniu diagnozy przydatne mogą być: prowadzony przez pacjenta dzienniczek mikcji, lista przyjmowanych leków czy informacje o przebytych zabiegach operacyjnych. Te dokumenty warto wziąć ze sobą na wizytę lekarską. Choć czasem trudno rozmawiać otwarcie o nietrzymaniu moczu, to warto jak najszerzej omówić ten temat z lekarzem. Dzięki temu diagnoza będzie szybsza i bardziej precyzyjna. A to klucz do podjęcia właściwego leczenia. Podczas wizyty lekarz przeprowadzi dokładny wywiad i badanie fizykalne oraz może zlecić dodatkowe badania.

Możliwości leczenia

W zależności od rodzaju NTM możliwe są następujące opcje leczenia:

● leczenie zachowawcze – obejmuje m.in. urofizjoterapię (manualną m.in. prace na mięśniach i powięziach, stawach i więzadłach miednicy czy dolnych odcinków kręgosłupa, zabiegi fizjoterapeutyczne np. elektrostymulację mięśni dna miednicy i odpowiednio dobrane przez fizjoterapeutę urologicznego ćwiczenia),

● farmakoterapia – wprowadzenie leków np. zmniejszających skurcze pęcherza, leki są przepisywane przez lekarza i należy je przyjmować w odpowiedniej dawce i pod jego kontrolą,

● leczenie operacyjne – gdy leczenie zachowawcze i leki nie pomagają rozwiązać problemu, wówczas lekarz podejmuje decyzję o zabiegu chirurgicznym, może to być m.in. wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej, zastosowanie taśm podcewkowych czy wstrzyknięcie substancji objętościowych.

Jak sam możesz sobie pomóc?

Przy pojawieniu się problemów z niekontrolowanym opróżnianiem pęcherza warto zastanowić się nad zmianą stylu życia. Należy zrezygnować z używek (papierosów, alkoholu) oraz unikać produktów i napojów moczopędnych, takich jak np. kawa, herbata, alkohol. Warto zadbać także o dobrze zbilansowaną, pełnowartościową dietę i codziennie podejmować aktywność fizyczną. Aby zapewnić sobie komfort na co dzień, warto rozejrzeć się za wkładkami urologicznymi lub bielizną chłonną, która na czas nierozwiązanego problemu z nietrzymaniem moczu pozwoli poczuć się pewniej i bezpieczniej. Na szczególną uwagę zasługują wkładki urologiczne i bielizna chłonna Seni Man przeznaczone specjalnie dla mężczyzn. Marka ma w swojej ofercie oddychające wkładki urologiczne, o różnych wymiarach i chłonnościach. To jaki produkt z oferty warto wybrać, zależy od tego, czy zmagasz się z kropelkowym NTM czy inkontynecja jest bardziej nasilona. Wkładki Seni są dostępne dla panów z nietrzymaniem moczu o różnym nasileniu – od poziomu 1 (kroplekowe NTM) do poziomu 5 (średnie NTM). Wszystkie wkładki urologiczne Seni są dostosowane do męskiej anatomii, nie zawierają podrażniającego skórę lateksu oraz zostały przetestowane dermatologicznie. Wkładki urologiczne Seni Man są proste do założenia i mocno trzymają się bielizny, nie przesuwają się i nie rolują w trakcie chodzenia czy uprawiania sportu. Wkładki urologiczne Seni Man zapewniają poczucie suchości i redukcję nieprzyjemnego zapachu, niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz.

W przypadku panów, którzy potrzebują większej ochrony – doskonale sprawdzi się bielizna chłonna Seni Man Pants w męskim, szarym kolorze, dostępna w rozmiarze M lub L. Wystarczy wybrać swój rozmiar, by czuć się wygodnie i swobodnie. Bielizna została zaprojektowana w sposób, który zapewnia komfort i dyskrecję – jest wykonana z nieszeleszczącego, miękkiego materiału, neutralizuje nieprzyjemny zapach i pozwala skórze oddychać. Co ważne, wkładki i bielizna chłonna Seni Man są bardzo dyskretne i nie odznaczają się pod ubraniem.

Sprawdź, czy to dla ciebie

Pamiętaj, że wkładki i bielizna chłonna Seni Man nie zastąpią leczenia - ich celem jest poprawa codziennego komfortu osób doświadczających nietrzymania moczu. Produkty Seni Man są proste w zakładaniu i wygodne w noszeniu. Można je kupić w aptekach i sklepach medycznych. Jeśli wolisz zakupy internetowe, wygodne i bez wychodzenia z domu, produkty Seni Man możesz zamówić także online.

Warto również wejść na stronę producenta i pobrać darmową próbkę! Zamów próbkę, która pozwoli na dobór odpowiedniego produktu do potrzeb.

Seni Man zapewnia uczucie suchości, świeżości i dyskrecji. Przekonaj się o tym na własnej skórze.

[1] Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2024, raport opublikowany przez Stowarzyszenie „UroConti”