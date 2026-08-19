Zbadaj się i jak najszybciej zacznij leczenie. Z HIV można żyć normalnie

Jedyne drogi, którymi można zarazić się wirusem HIV, to:

kontakt seksualny (każdego typu) bez prezerwatywy (prezerwatywa dobrej jakości, prawidłowo założona i używana, redukuje ryzyko zakażenia niemal do 100 proc.),

zakażona krew mająca kontakt z uszkodzoną skórą, błoną śluzową znajdującą się w oczach, nosie, jamie ustnej i narządach płciowych. Ryzyko zakażenia występuje także przy korzystaniu ze wspólnych strzykawek czy nieprawidłowo wysterylizowanych igieł,

ciąża, poród lub karmienie piersią - w tych sytuacjach wirus może zostać przekazany dziecku przez matkę.

Z HIV można żyć

Zrobienie testu jest istotne jako profilaktyka zdrowotna i zapobiegnięcie zarażenia innej osoby. Osoby z wirusem HIV są leczone skutecznymi lekami retrowirusowymi, które dają choremu szansę na długie i całkowicie normalne życie. Także na satysfakcjonujące życie seksualne bez ryzyka zarażenia partnera i posiadanie zdrowych dzieci. Placówki, w których można wykonać test można znaleźć na stronie internetowej: aids.gov.pl

Nieleczone zakażenie wirusem HIV prowadzi do rozwoju AIDS - zespołu nabytego upośledzenia odporności. AIDS obecnie uznawane jest za chorobę przewlekłą, czyli chorobę wymagającą stałego leczenia.

Jak nie dopuścić do zakażenia?

stosuj zabezpieczenie (prezerwatywę) podczas stosunku, szczególnie jeśli masz wielu partnerów,

jeśli jesteś w stałym związku, dochowuj partnerowi wierności i oczekuj tego samego od drugiej strony — nie tylko ze względów etycznych, ale również zdrowotnych,

unikaj ryzykownych zachowań (np. wstrzykiwania narkotyków),

wybieraj sprawdzone studia kosmetyczne, tatuażu, piercingu,

nie pożyczaj od innych osób przyborów kosmetycznych (pęseta, cążki do wycinania skórek) i do depilacji — zawsze używaj własnych.

Zdarzenie losowe? Działaj szybko

Jeśli masz za sobą zdarzenie losowe lub traumatyczną sytuację, która mogła skutkować zakażeniem wirusem HIV (gwałt, ukłucie igłą niewiadomego pochodzenia, kontakt z krwią osoby potencjalnie zakażonej) niezwłocznie zgłoś się do najbliższego szpitala zakaźnego, który prowadzi terapię lekami antyretrowirusowymi. Listę takich placówek znajdziesz na stronie aids.gov.pl. Ryzyko zakażenia wirusem znacznie maleje, jeśli w ciągu 48 godzin od zdarzenia przyjmiesz te leki. Najlepiej zrobić to jak najszybciej.

Więcej informacji znajdziesz na stronach: livlife.com/pl-pl i aids.gov.pl