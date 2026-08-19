Zbadaj się i jak najszybciej zacznij leczenie. Z HIV można żyć normalnie

Jedyne drogi, którymi można zarazić się wirusem HIV, to:
- kontakt seksualny (każdego typu) bez prezerwatywy (prezerwatywa dobrej jakości, prawidłowo założona i używana, redukuje ryzyko zakażenia niemal do 100 proc.),
- zakażona krew mająca kontakt z uszkodzoną skórą, błoną śluzową znajdującą się w oczach, nosie, jamie ustnej i narządach płciowych. Ryzyko zakażenia występuje także przy korzystaniu ze wspólnych strzykawek czy nieprawidłowo wysterylizowanych igieł,
- ciąża, poród lub karmienie piersią - w tych sytuacjach wirus może zostać przekazany dziecku przez matkę.
Z HIV można żyć
Zrobienie testu jest istotne jako profilaktyka zdrowotna i zapobiegnięcie zarażenia innej osoby. Osoby z wirusem HIV są leczone skutecznymi lekami retrowirusowymi, które dają choremu szansę na długie i całkowicie normalne życie. Także na satysfakcjonujące życie seksualne bez ryzyka zarażenia partnera i posiadanie zdrowych dzieci. Placówki, w których można wykonać test można znaleźć na stronie internetowej: aids.gov.pl
Nieleczone zakażenie wirusem HIV prowadzi do rozwoju AIDS - zespołu nabytego upośledzenia odporności. AIDS obecnie uznawane jest za chorobę przewlekłą, czyli chorobę wymagającą stałego leczenia.
Jak nie dopuścić do zakażenia?
- stosuj zabezpieczenie (prezerwatywę) podczas stosunku, szczególnie jeśli masz wielu partnerów,
- jeśli jesteś w stałym związku, dochowuj partnerowi wierności i oczekuj tego samego od drugiej strony — nie tylko ze względów etycznych, ale również zdrowotnych,
- unikaj ryzykownych zachowań (np. wstrzykiwania narkotyków),
- wybieraj sprawdzone studia kosmetyczne, tatuażu, piercingu,
- nie pożyczaj od innych osób przyborów kosmetycznych (pęseta, cążki do wycinania skórek) i do depilacji — zawsze używaj własnych.
Zdarzenie losowe? Działaj szybko
Jeśli masz za sobą zdarzenie losowe lub traumatyczną sytuację, która mogła skutkować zakażeniem wirusem HIV (gwałt, ukłucie igłą niewiadomego pochodzenia, kontakt z krwią osoby potencjalnie zakażonej) niezwłocznie zgłoś się do najbliższego szpitala zakaźnego, który prowadzi terapię lekami antyretrowirusowymi. Listę takich placówek znajdziesz na stronie aids.gov.pl. Ryzyko zakażenia wirusem znacznie maleje, jeśli w ciągu 48 godzin od zdarzenia przyjmiesz te leki. Najlepiej zrobić to jak najszybciej.
Więcej informacji znajdziesz na stronach: livlife.com/pl-pl i aids.gov.pl