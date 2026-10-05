Mistrz i uczeń – idea łącząca pokolenia

Projekt łączy środowiska medyczne, naukowe i kulturalne – mistrzów, ich uczniów, instytucji, zespołów, twórców innowacyjnych projektów, zarówno z Polski, jak i z zagranicznych ośrodków naukowych.

W tym roku będzie to druga edycja, której finał, wraz z ogłoszeniem laureatów, nastąpi podczas Gali finałowej, 27 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Konkurs, podobnie jak w roku ubiegłym, obejmuje cztery kategorie: Mistrz – nagroda dla wybitnej postaci, która swoją wiedzą, doświadczeniem i i postawą wyznacza najwyższe standardy w swojej dziedzinie; Uczeń – wyróżnienie dla młodej osobie o wyjątkowym talencie, pasji i potencjale rozwoju; Mistrzowski Projekt – nagroda za przełomowe osiągnięcie w obszarze medycyny: Mistrzowski Zespół – wyróżnienie dla zespołu, którego współpraca i zaangażowanie prowadzą do wyjątkowych rezultatów.

Mecenasem tegorocznej edycji jest PZU Zdrowie. – Relacje z mentorami i autorytetami mają ogromne znaczenie dla rozwoju zawodowego i osobistego. Dlatego wspieramy projekt, który przypomina, że wiedza i doświadczenie nabierają największej wartości wtedy, gdy są przekazywane dalej – mówi Grzegorz Krycki, Prezes Zarządu PZU Zdrowie.

Zaś Rafał Torz, członek Zarządu Konica Minolta Business Solutions Polska, partner Projektu, dodaje: - Prawdziwe mistrzostwo nie polega na tym, by wiedzieć najwięcej, lecz by dzięki własnemu doświadczeniu pomagać innym stawać się lepszymi. Mistrz pozostawia po sobie nie tylko osiągnięcia, ale także ludzi gotowych pójść jeszcze dalej.