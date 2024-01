„Zwolnieni z Teorii”, czyli własne projekty dla przyszłych celów

Platforma, powstała jako odpowiedź na brak u młodych ludzi odpowiednich praktycznych kompetencji, utrudniających im znalezienie pierwszej pracy. Miała więc stymulować, motywować młodych do własnych poszukiwań i realizacji pomysłów, które ułatwiłyby im w przyszłości dokonywanie odpowiednich wyborów nie tylko zawodowych.

Dziewczyny zaplanowały sobie projekt – i ciekawy, i trudny, ale przede wszystkim bardzo pożyteczny. Tak mówi jedna z uczennic, Julia Fryda:

- Jesteśmy grupą czterech dziewczyn pochodzących z okolic Oświęcimia, które chcą nabrać doświadczenia, realizując projekt na temat codziennego życia osób w spektrum autyzmu. Chcemy pokazać, jak funkcjonują, z czym się mierzą, jakie trudności ich spotykają. Pokazać realia, walcząc jednocześnie z błędnymi przekonaniami, stereotypami i często wyśmiewaniem. Naszym głównym celem jest pokazanie społeczeństwu, że autyści to osoby niekoniecznie inne niż my.

Dziewczyny utworzyły konta na mediach społecznościowych, gdzie wrzucają posty informacyjne. Będą organizować warsztat sensoryczne dla uczniów swojej, ale tez i innych szkół w województwie małopolskim. Warsztaty mają się opierać na dwóch częściach. W pierwszej autorki projektu przedstawią dzieciom specjalna prezentację i opowiedzą, czym jest spektrum autyzmu, jak się objawia i jak naprawdę wygląda. W drugiej skupią się na sensoryce – to m.in. zabawy sensoryczne , które mają dostarczać różnorodnych bodźców do stymulacji zmysłów. – Jedną z rzeczy, które chcemy przez to pokazać, jest zwrócenie uwagi na przedmioty codziennego użytku i produkty spożywcze, jakie można wykorzystywać do stymulacji zmysłów.

- Jeśli zainteresował Cię nasz projekt, to zapraszamy na social media – proponuje Julia.

Instagram: niekoniecznie_inni

Facebook: Niekoniecznie inni

Tiktok: niekoniecznie_inni

Mail: [email protected]