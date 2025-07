11-latka zginęła w sąsiedztwie zjeżdżalni. Co się stało? Tragedia nad wodą

Rzepin. 11-latka zginęła w pobliżu zjeżdżalni na Jeziorze Długie

Z przyczyn obiektywnych prokuratura nie może jeszcze ujawnić wyników sekcji zwłok 11-latki, ofiary utonięcia w Jeziorze Długie w Rzepinie. Do zdarzenia doszło w sobotę, 5 lipca, na terenie kąpieliska, gdy dziewczynka znajdowała się pod opieką osoby dorosłej - to ona wezwała na miejsce służby ratownicze. Po wyłowieniu dziecka z akwenu rozpoczęła się jego reanimacja, ale nie przyniosła ona skutku. Wszystko wskazuje, że nad zbiornikiem doszło do nieszczęśliwego wypadku, ale jego przyczyny pozostają na razie nieznane.

- Na razie udało się ustalić, że do zdarzenia doszło w pobliżu znajdującej się na akwenie zjeżdżalni, ale nadal wyjaśniamy wszelkie pozostałe okoliczności poprzedzające tragedię - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

W weekend 5-6 lipca w akwenach w województwie lubuskim utopiło się łącznie aż 5 osób. W związku z tak dużą liczbą tragicznych zdarzeń Policja Lubuska zaapelowała do osób wypoczywających nad wodą, by zwracać uwagę na następujące rzeczy:

do kąpieli wybierać tylko miejsca strzeżone;

będąc na kąpielisku, słuchać poleceń wydawanych przez ratownika;

zadbać o bezpieczeństwo dzieci i nie pozostawiać ich bez opieki;

nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności. Schłodzić stopniowo swój organizm, nie zapominając o okolicach serca, karku oraz twarzy;

nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;

nie skakać do wody w miejscach nieznanych, niesprawdzonych - takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem kręgosłupa a nawet śmiercią;

podczas wodnych zabaw nie spychać z pomostu, z materaca;

przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter) koniecznie zaopatrzyć się w kapok;

nigdy nie wchodzić do wody bezpośrednio po jedzeniu, ani też z pustym żołądkiem;

nigdy nie łączyć wypoczynku nad wodą z alkoholem;

zwrócić uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu. Może okazać się, że ktoś będzie potrzebował pomocy.

W tym regionie utonęło aż 5 osób. Wśród ofiar 11-latka