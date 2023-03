Wypadek w Żaganiu. 18-latka miała doprowadzić do zderzenia trzech pojazdów

Policja w Żaganiu opublikowała zdjęcia i wideo z niezwykle groźnie wyglądającego zdarzenia, do jakiego doszło na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego z Bema w poniedziałek, 27 lutego. Jak wstępnie informują mundurowi, kierująca volvo 18-latka zignorowała pionowy znak P-20 „stop i wjechała na skrzyżowanie, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem osobowym marki citroen C3. Pojazdem podróżowała 47-latka, która z obrażeniami ciała, ale niegroźnymi, została zabrana do szpitala. To nie wszystko, bo w wyniku zderzenia volvo przewróciło się na lewy bok i uderzyło jeszcze w dojeżdżający do skrzyżowania samochód marki Citroen Berlingo, którym kierowała 36-letnia kobieta. W pojazdach znajdowali się również pasażerowie, w tym dwójka dzieci. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera znajdująca się w trzecim.

- Za zgodą pokrzywdzonej publikujemy to nagranie, aby było przestrogą dla wszystkich, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego, a sam znak „stop” często lekceważą, wjeżdżając na drogę bez zatrzymania pojazdu. Choć cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, to na całe szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. 18-letniej kobiecie zatrzymano prawo jazdy. Finał tej sprawy będzie miał swoje miejsce w sądzie - informuje policja w Żaganiu.

Wideo ze zdarzenia jest dostępnie TUTAJ.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje