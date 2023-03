Makabryczny wypadek w Gubinie. 16-latek poluzował śruby w rowerze znajomego

19-latek został poważnie ranny, po tym jak jego znajomy poluzował śruby w jego rowerze, doprowadzając do wypadku. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 26 marca, w Gubinie, choć policja w Krośnie Odrzańskim poinformowała o wszystkim w czwartek, 30 marca. Jak wynika z ustaleń mundurowych, 16-latek poluzował śruby przy kole i kierownicy jednośladu, gdy poszkodowany poszedł do sklepu po spotkaniu z kolegami. Gdy wyszedł z budynku, jeden z nich ostrzegł go, żeby sprawdził rower, ale ten nie zrozumiał. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów 19-latek próbował ominął dziurę, ale stracił poluzowane koło i wjechał prosto w nią, po czym przewrócił się, uderzając głową o asfalt. - Zamroczony i zakrwawiony wstał i wrócił do znajomych, którzy pomogli mu i wskazali osobę, która była przy jego rowerze, gdy ten był w sklepie. Okazało się, że jest on znany pokrzywdzonemu. Młody mężczyzna w wyniku upadku doznał ukruszenia kilku zębów, otarć, zasinienia na głowie i stłuczeń wargi. Dalsze badania specjalistyczne wykażą, czy nie ma on innych urazów - informuje komisarz Justyna Kulka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Jak dodaje, zachowanie 16-latka zostało zakwalifikowane jako narażenie drugiego z nastolatków na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, w związku z czym materiały dotyczące wypadku trafiły do sądu rodzinnego w Krośnie Odrzańskim.

