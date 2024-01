Ignaś stracił w wypadku całą rodzinę. To były pierwsze święte, jakie spędził bez rodziców i siostrzyczki

Brudas wyrzucił swoje śmieci na przystanku

O bulwersującym zdarzeniu informuje Zakład Gospodarki Komunalej w Zielonej Górze. Opublikował przykre zdjęcia pozostałości materiałów budowlanych wyrzuconych na jednym z przystanków autobusowych w mieście. To smutne.

– Farby, tynki i regipsy same przecież nie wsiądą do autobusu i nie odjadą w siną dal – mówi Krzysztof Sikora, prezes ZGK. - Same również nie wyrzucą się na przystanku autobusowym.

Niestety jakiś brudas swoje śmieci wyrzucił na przystanku MZK. To niecodzienny i przykry obrazek. Sterta śmieci po remoncie zamiast na wysypisko trafiła pod przystankową wiatę. To nie miejsce na wyrzucanie śmieci.

– To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie – mówi prezes Sikora. - Tym bardziej, że remontując mieszkanie lub dom odpady możemy za darmo oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej 73. Wystarczy je tam przywieźć, tak samo jak na przystanek autobusowy.

Gdzie pozbyć się odpadów w Zielonej Górze?

Bardzo często podczas remontów, pojawia się dylemat, gdzie wyrzucać powstałe śmieci. Tego typu opadów nie można umieszczać w przydomowych śmietnikach. Osoby prywatne mają do dyspozycji kilka możliwości na pozbycie się śmieci. Mogą skorzystać z PSZOK lub zamówić odbioru odpadów.

PSZOK przy ul. Wrocławskiej jest otwarty w dni powszednie od 7:00 do 9:00 i od 14:00 do 19:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem za darmo odpady mogą oddać mieszkańcy Zielonej Góry, którzy okażą potwierdzenie zapłaty za odpady za ostatni kwartał (mieszkańcy domów jednorodzinnych) lub potwierdzenie zapłaty za czynsz za ostatni miesiąc (mieszkańcy bloków).

Do PSZOKU można jednorazowo przywieźć łącznie do 200 kg odpadów takich jak:

gruz

makulatura

plastik /puszki aluminiowe/ butelki szklane

złom

tekstylia

szkło odpadowe (m.in. szyby okienne)

odpady BIO

styropian czysty

elektronika

W PSZOK przemianowane są również opony, do 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe.

