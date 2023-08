Czołowo zderzył się z ciężarówką. Kierowca BMW nie miał szans

"To skandal!"

Lubuskie. Tragedia na DK 27. Kierowca BMW nie miał szans

Jedna osoba zginęła w zderzeniu auta osobowego i ciężarowego, do którego doszło we wtorek (1 sierpnia) po godz. 17 na drodze krajowej nr 27 w Drozdowie, w powiecie żarskim (woj. lubuskie). Jak poinformował PAP rzecznik lubuskiej PSP st. kpt. Arkadiusz Kaniak, trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Z kolei kom. Aleksandra Jaszczuk z KPP w Żarach wyjaśniła, jak doszło do tragedii. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca BMW z nieznanej przyczyny zjechał na przeciwległy pas i czołowo uderzył w ciężarówkę. Niestety, mężczyzna zginął na miejscu.

Śledztwo mające ustalić przyczynę i dokładne okoliczności wypadku będzie nadzorowała prokuratura. Drogowcy informują, że wypadek miał miejsce na 14. kilometrze drogi krajowej nr 27. To jej odcinek między Przewozem na granicy z Niemcami a Żarami. Objazd dla samochodów osobowych został zorganizowany przez Drozdów. Według służb drogowych utrudnienia związane z wypadkiem mogą potrać około trzech godzin.

