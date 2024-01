Cztery osoby zginęły tam w zaledwie 3 dni! Tragiczny początek nowego roku

Pojechałem do Berlina, trafiłem do... Zielonej Góry! Co kryje się na Grünberger Straße?

Lubuskie. Seria śmiertelnych wypadków w nowym roku

Trzy dni nowego roku, tj. 1-3 stycznia, wystarczyły, by na drogach województwa lubuskiego doszło do śmierci aż 4 osób. Fatalna seria rozpoczęła się w Nowy Rok, gdy kierujący hyundaiem jechał drogą w rejonie Kostrzyna nad Odrą. Z nieustalonych jeszcze przyczyn wypadł z trasy i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu.

Potrącona 18-latka zmarła w szpitalu

Do kolejnej tragedii doszło we wtorek, 2 stycznia, na drodze w pobliżu stacji paliw w Osiecznicy. Kierująca audi potrąciła 18-letnią dziewczynę. Na miejsce wypadku szybko dojechały zaalarmowane służby ratunkowe. – Potrącona 18-latka została zabrana do szpitala w Zielonej Górze – mówiła kom. Justyna Kulka, rzeczniczka policji w Krośnie Odrzańskim. Jej stan był krytyczny. Niestety finał potrącenia okazał się tragiczny, bo mimo wysiłków lekarzy nastolatka zmarła w zielonogórskim szpitalu.

Tragiczna środa

Do dwóch śmiertelnych wypadków doszło w środę, 3 stycznia. Na drodze pomiędzy miejscowościami Pieski i Międzyrzecz kierujący volkswagenem młody mężczyzna z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z drogi. Na poboczu samochód z dużą siłą uderzył w drzewo. Na miejsce szybko dojechały służby ratunkowe, ale 32-letni kierowca volkswagena zginął na miejscu.

Kilka godzin później do śmiertelnego wypadku doszło na autostradzie A2 niedaleko Świecka. W korku stała ciężarówka, gdy w jej tył z ogromną prędkością uderzył kierujący osobówką. Wygląda na to, że kierowca nie zauważył pojazdu ciężarowego. Na miejsce wypadku dojechały służby ratunkowe. 57-letni kierowca osobówki zginął na miejscu. To była czwarta ofiara wypadków, do których doszło na początku nowego roku.

Co mówią policyjne statystyki?

W 2023 r. w 446 wypadkach na lubuskich drogach zginęło 61 osób, a 541 zostało rannych. Mimo tego to był historyczny rok dla lubuskiej policji, bo liczba ofiar śmiertelnych była najniższa od ponad 20 lat. Dla porównania w 2003 r. na lubuskich drogach w zginęło aż 180 osób. W ubiegłym roku lubuska policja skontrolowała 161 108 kierowców i pieszych. Funkcjonariusze drogówki ujawnili 107 675 wykroczeń, z czego 60 903 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości.