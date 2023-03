Szalony pościg pod Świebodzinem. Dwóch policjantów w szpitalu po zderzeniu z busem

Szereg wykroczeń, spowodowanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego, aż w końcu zderzenie z radiowozem - tak wyglądał pościg za busem marki Mercedes, jaki prowadzili policjanci ze Świebodzina. Dwóch mundurowych trafiło w wyniku zdarzenia do szpitala z obrażeniami ciała - ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszystko działo się w sobotę, 4 marca, gdy funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego chcieli zatrzymać do kontroli 19-latka, który w miejscowości Borów pod Świebodzinem jechał z prędkością blisko 100 km/h. Na widok policjantów chłopak zawrócił i ruszył do ucieczki. - W trakcie pościgu kierujący popełniał szereg wykroczeń, stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, blokował radiowóz i nie stosował się do sygnałów wydawanych przez policjantów. W pewnym momencie kierujący busem skręcił w boczną drogę. Odpowiednia koordynacja patroli oraz doskonała znajomość rewiru spowodowała, że patrol dzielnicowych odciął mężczyźnie drogę ucieczki, zatrzymując pojazd na wąskiej drodze - informuje KPP w Świebodzinie.

19-letni kierowca mercedesa pijany i bez prawa jazdy

Mimo to 19-latek nie chciał się poddać i zderzył się czołowo z radiowozem. Mało tego, chłopak nie chciał wysiąść z samochodu, więc policjanci rozbili szybę i wyciągnęli go stamtąd siłą. Okazało się, że jego pasażerkami były ponadto: 16- i 17-latka - całej trójce nic się nie stało, w przeciwieństwie do dwóch policjantów, którzy ranni trafili do szpitala. Mundurowi ujawnili również, że prowadzący busa miał we krwi promil alkoholu i nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

- Mężczyzna może usłyszeć zarzuty niezatrzymania się do kontroli, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, umyślnego uszkodzenia radiowozu, uszkodzenia ciała, a także szeregu wykroczeń w tym kierowania pojazdem pomimo braku uprawnień. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5, dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, grzywna oraz obowiązek wpłaty 5 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej - dodają policjanci ze Świebodzina.

Wideo ze zdarzenia jest dostępne TUTAJ.

