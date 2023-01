Dwie osoby zginęły pod Świebodzinem! Ich osobówka huknęła w drzewo

Śmiertelny wypadek pod Świebodzinem. Dwie osoby zginęły po uderzeniu w drzewo

Dwie osoby nie żyją - to bilans śmiertelnego wypadku, do którego doszło 1 stycznia, ok. godz. 8.40, pod Świebodzinem. Wszystko działo się na trasie między drogą krajową nr 92 w miejscowości Mostki a drogą prowadzą do miejscowości Przełazy. Jak informuje tamtejsza policja, samochód osobowy wypadł z trasy, po czym uderzył w przydrożne drzewo. - Na ten moment nie znamy jeszcze żadnych innych okoliczności zdarzenia, będziemy to wyjaśniać - mówi aspirant Marcin Ruciński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

