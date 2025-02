Łzy same cisną się do oczu

Wszyscy już zdążyli się przyzwyczaić do kontroli granicznych wprowadzonych przez Niemców pod koniec 2023 roku. Jednak w ostatnim czasie, gdy zostały one jeszcze bardziej zaostrzone, wyjazd do Niemiec jest nie tylko bardzo utrudniony, ale wręcz dla wielu jest koszmarem. Przed autostradowymi przejściami granicznymi często tworzą się nawet kilkukilometrowe kolejki, co znacznie wydłuża czas przejazdu. O ile przejazd samochodem osobowym odbywa się wolniej, ale w miarę płynnie, to kierowcy ciężarówek spędzają w kolejce nawet długie godziny.

Kolejki tworzą się również przed przejściem granicznym w Słubicach, które znajduje się dosłownie w centrum miasta. Kierowcy tirów, chcąc ominąć kolejki w Świecku, wybierają drogę przez Słubice i Frankfurt nad Odrą. Z tego powodu ruch w mieście jest bardzo utrudniony, tworzą się korki, w powietrzu unosi się smog, a kolejka przed mostem granicznym stale się wydłuża. To jednak nie jedyne problemy, z którymi muszą mierzyć się mieszkańcy Słubic.

Przejście graniczne w Słubicach dedykowane jest przede wszystkim dla ruchu lokalnego, a nie tranzytu. Nie ma tam miejsc, w których kierowcy ciężarówek mogą czekać w kolejce do kontroli, a także zaspokoić tak "przyziemne" potrzeby jak np. skorzystanie z toalety. Jedynym rozwiązaniem jest więc "pójście pod drzewko".

- Miasto śmierdzi uryną, bo kierowcy czekający w korkach, aby przejechać granicę, załatwiają swoje potrzeby, gdzie popadnie - relacjonuje reporter Radia ZET Krzysztof Grządzielski.

Kontrole na granicy polsko-niemieckiej mają potrwać do połowy marca. Niewiele jednak wskazuje, że coś się zmieni po tym terminie. Strona niemiecka sukcesywnie przedłuża kontrole na granicach, tłumacząc to napływem nielegalnych uchodźców. Cierpią na tym nie tylko turyści, przedsiębiorcy czy osoby, które pracują po drugiej stronie granicy, ale także - jak widać na przykładzie Słubic - zwykli mieszkańcy przygranicznych miejscowości.

