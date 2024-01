Zielona Góra - tu warto mieszkać

Zielona Góra, położona jest w województwie lubuskim. Przez turystów jest nazywana często urokliwym i atrakcyjnym miejscem na mapie Polski. To tu znajdziemy wiele zabytków i piękno przyrody. Zazwyczaj w pierwszym tygodniu września na terenie miasta odbywa się Winobranie, które trwa przez tydzień. Wtedy też do miasta zjeżdżają się nie tylko Polacy z najdalszych zakątków naszego kraju, ale także zza granicy. To nie wszystko! Zielona Góra może się także pochwalić jednym z największych ciągów spacerowych w Polsce. Podczas spaceru po zielonogórskim deptaku można oglądać piękne kamienice.

Podsumowując Zielona Góra to nie tylko piękne miejsce do zwiedzania, ale także do życia. W miarę jak miasto rozwija się, powstają nowe miejsca pracy, a infrastruktura rośnie. Uniwersytet Zielonogórski przyciąga studentów nowymi kierunkami. Mieszkasz lub byłeś kiedyś kilka razy w Zielonej Górze? Odpowiedz na te pytania dotyczące historii i zabytków tego miasta w województwie lubuskim. Tylko prawdziwy zielonogórzanin lub fan zdobędzie 10/10 punktów.