43-latek to śmiertelna ofiara wypadku na wysokości miejscowości Cisowa na autostradzie A18. Wszystko działo się w poniedziałek, 2 października, w godzinach porannych, gdy bus marki Renault Trafic, jadący w kierunku Olszyny, uderzył z nieznanych przyczyn w tył naczepy poprzedzającego samochodu ciężarowego. Wskutek zdarzenia wszystkie osoby podróżujące pierwszym pojazdem, tj. 33-letni kierowca i jego dwóch pasażerów, zostało zabranych do szpitala z obrażeniami ciała. - Wkrótce po przewiezieniu do placówki zmarł 43-latek, który był jeszcze reanimowany - mówi nadkomisarz Aneta Berestecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Nie wiadomo, w jakim stanie są pozostali dwaj uczestnicy wypadku - cała trójka podróżująca busem to mieszkańcy Wielkopolski. Jak dodaje policjantka, obaj kierowcy, tj. 33-latek i 25-letni prowadzący tira, byli trzeźwi. Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żarach.