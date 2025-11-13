14-latek potrącony na hulajnodze. Kierowca toyoty odpowie przed sądem

W miniony czwartek, 6 listopada, około godziny 18:45, na skrzyżowaniu ulic Zjednoczenia i Energetyków w Zielonej Górze doszło do groźnego zdarzenia. Jak informuje mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, kierujący toyotą, skręcając warunkowo w prawo na tzw. "zielonej strzałce", potrącił 14-latka poruszającego się na hulajnodze.

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna, skręcając w prawo na zielonej strzałce warunkowej, nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa 14-latkowi, który na zielonym świetle przejeżdżał przez przejście dla pieszych na hulajnodze. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Zjednoczenia z Energetyków, w miejscu o dużym natężeniu ruchu.

Szybka reakcja świadków i konsekwencje dla kierowcy

Po potrąceniu kierowca natychmiast zatrzymał pojazd i wysiadł, aby sprawdzić, co się stało. Na pomoc ruszyli również inni kierowcy, którzy byli świadkami zdarzenia. Na miejsce wezwano policję i zespół ratownictwa medycznego. Nastolatek został przewieziony do szpitala, ale na szczęście jego obrażenia nie okazały się poważne.

31-letni kierowca toyoty był trzeźwy. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, a odpowiedzialny za nią kierowca musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu. O wymiarze kary zdecyduje sąd.

Apel policji o ostrożność na "zielonej strzałce"

To zdarzenie powinno być przestrogą i przypomnieniem o tym, jak ważna jest ostrożność przy skręcaniu na zielonej strzałce warunkowej. Policja apeluje, by kierowcy nie traktowali jej jak zwykłego zielonego światła i pamiętali o obowiązku zatrzymania się oraz ustąpienia pierwszeństwa pieszym i innym uczestnikom ruchu, takim jak użytkownicy hulajnóg czy rowerzyści.

Opublikowane przez policję nagranie z miejskiego monitoringu może być przestrogą dla kierowców, czym może grozić zignorowanie "zielonej strzałki".

