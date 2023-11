Kolejny kot ostrzelany z wiatrówki. Zwyrodnialec strzelił mu prosto w pyszczek!

19-latek z BMW skosił 15-latkę! To karany drifter z ronda. Stanie przed sądem

Niebo nagle rozświetlił błysk, wszystko trwało 3 sekundy. Niektórzy myśleli, że to kometa!

Co to było?

Snajper terroryzuje osiedle w Zielonej Górze. Strzela do ludzi i zwierząt. Mieszkańcy przerażeni

Do bestialskiego ataku na kota doszło w środę, 29 listopada.

– Wieczorem znalazłam swojego kotka ledwo żywego – pisze czytelniczka se.pl. Widać było, że został bardzo mocno pobity. Właścicielka od razu pojechała z kotkiem do weterynarza. – U weterynarza od razu okazało, że ktoś skopał mojego kotka – pisze zrozpaczona kobieta.

To jednak nie koniec. Kotek bardzo cierpiał. Podczas prześwietlenia RTG okazało się, że kości pyszczka jest głęboko wbity śrut. Zwyrodnialec musiał strzelić do kotka z bliska celując właśnie w pyszczek.

Stan zwierzaka jest bardzo poważny. Ma złamany mostek, złamaną żuchwę, obrzęk mózgu. Oko kotka musi zostać usunięte. Zwierzak został dosłownie zmasakrowany.

Sprawą skatowania kotka zajmuje się już zielonogórska policja. Może ktoś widział zdarzenie? Liczy się każdy sygnał.

Do ostrzelania kota doszło wcześniej w okolicach ul. Dojazdowej w Starym Kisielinie, dzielnicy Zielonej Góry. Kotek wrócił do domu obolały. Bolał go brzuch. U weterynarza okazało się podczas prześwietlenia RTG, że kotek został postrzelony śrutem z wiatrówki. Śrut utknął w brzuszku.

Quiz o kotach. Co wiesz o tych zwierzętach? Pytanie 1 z 10 Jak długo śpią koty? 12 – 16 godzin na dobę 5 - 7 godzin na dobę 3 - 5 godzin na dobę Dalej