Seniorka za kierownicą pod wpływem alkoholu

Do zdarzenia doszło w centrum Gubina. Policjanci z miejscowego komisariatu otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który jedzie toyotą yaris pod prąd. Na miejsce natychmiast wysłano patrol, który zatrzymał niebezpiecznego kierowcę. Jak się okazało, za kierownicą siedziała 73-letnia kobieta.

- Sygnał o tej niebezpiecznej sytuacji otrzymaliśmy od świadków. Kobieta jechała pod prąd, ale na szczęście nie doprowadziła do żadnego zdarzenia drogowego – poinformowała mł. asp. Magdalena Józak z KPP w Krośnie Odrzańskim.

Prawie sześć promili alkoholu! Taka dawka mogła ją zabić

Badanie alkomatem wykazało, że 73-latka miała w organizmie prawie sześć promili alkoholu. Takie stężenie alkoholu może mieć tragiczne skutki, gdyż dawkę śmiertelną określa się na około 4 promile. Pijana seniorka nie wymagała jednak hospitalizacji. Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy, a jej samochód został zabezpieczony procesowo.

Starsza pani trafiła do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut i została doprowadzona na rozprawę w trybie przyspieszonym.

Sąd skazał pijaną 73-latkę! Jaki wyrok usłyszała seniorka z Gubina?

Sąd skazał 73-latkę we wtorek, 19 sierpnia na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, karę grzywny, pięć lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i orzekł przepadek pojazdu, którym się poruszała na rzecz skarbu państwa. Wyrok nie jest prawomocny.

