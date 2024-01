Klenica. 27-letni Mateusz jest poważnie chory, ale realizuje swoje hobby

Dokładnie 1 450 autografów znanych ludzi ma 27-letni Mateusz z Klenicy, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a - informuje Gazeta Lubuska.pl. W imponującej kolekcji mężczyzny jest nawet podpis Dalajlamy, ale w ostatnich dniach nie może on myśleć tylko o swoim hobby, bo jego stan zdrowia cały czas się pogarsza. To nie wszystko, bo 27-latek kilkanaście lat temu przeszedł operację kręgosłupa, która dodatkowo ograniczyła jego ruchy.

- Od kilku lat korzystam też z respiratora. W ciągu ostatnich kilku lat moja choroba niestety dała mocno o sobie znać. Dużo schudłem, siedzi mi się niewygodnie, zacząłem się przekrzywiać podczas siedzenia - pisze Mateusz na Zrzutka.pl.

Ruszyła zbiórka na zakup wózka

To dlatego mieszkaniec województwa lubuskiego zbiera pieniądze na zakup nowego wózka. Udało mu się już zebrać pokaźną kwotę, ale nadal brakuje, dlatego prosi o pomoc wszystkich ludzi dobrej woli. Kwesta na jego rzecz znajduje się TUTAJ.

- Kto mnie zna, ten wie, że zawsze byłem pełen wiary, pogody ducha. Znacie moją siłę, optymistyczne nastawienie do życia i to, że się nie poddaję, choć ostatnio bywa mi ciężko znieść to, jak choroba mnie osłabiła... Z całego serca proszę o wsparcie, bym mógł jeszcze trochę cieszyć się życiem mimo niepełnosprawności i dziękuję wraz z rodzicami za każdą wpłatę, która przybliży nas do zakupu nowego wózka - czytamy na Zrzutka.pl