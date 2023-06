Łzy same napływają do oczy. 8-letnia Nina choć na chwilę zapomniała o śmiertelnej chorobie

Unikalna rekonstrukcja w szpitalu w Zielonej Górze. Pacjent miał raka języka, jamy ustnej i żuchwy

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze pochwalił się pierwszą w swojej historii operacją polegającą na rozległym usunięciu raka obejmującego język, jamę ustną i naciekającego żuchwę 68-latka. W zabiegu brało udział sześcioro lekarzy, a jak informuje placówka, "operacje rekonstrukcyjne z zastosowaniem płatów kostnych należą do najbardziej zaawansowanych zabiegów w chirurgii onkologicznej głowy i szyi". Tę w szpitalu w Zielonej Górze nadzorował dr. hab. n.med. Paweł Golusiński, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Chirurg opowiedział, co musiał przejść chory pacjent. - Kość strzałkowa kończyny dolnej, po pobraniu i starannym dopasowaniu do ubytku żuchwy opartym na analizie obrazu 3D tomografu komputerowej, została za pomocą tytanowej płytki umiejscowiona w miejscu ubytku. Do rekonstrukcji języka i dna jamy ustnej posłużył mięsień i płat skórny z łydki. Następnie naczynia płata zostały pod mikroskopem zespolone z naczyniami szyi, dzięki temu tkanka otrzymała własne unaczynienie w nowym miejscu - czytamy na stronie szpitala w Zielonej Górze.

Jak dodaje placówka, 68-letni pacjent czuje się dobrze i niebawem opuści szpital, ale czeka go jeszcze radiochemioterapia. W ratującej mu życie operacji wzięli ponadto udział:

Lek. Sebastian Kamiński

Lek. Kamil Czechowski

Lek. Aleksandra Lew

Lek. Mateusz Wasylkowski

Lek. Lidia Makowiak-Świgło (anestezjolog).

