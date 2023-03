Nagła śmierć Ryszarda Kowalczuka. Znany samorządowiec z Lubuskiego miał 54 lata

Nagła śmierć Ryszarda Kowalczuka. Samorządowiec z Lubuskiego miał 54 lata

Ryszard Kowalczuk, samorządowiec z województwa lubuskiego, zmarł nagle w wieku 54 lat. Mężczyzna odszedł we wtorek, 21 marca, gdy przebywał na konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, którego był zresztą wiceprezesem. Na co dzień sprawował funkcję wójta gminy Brody. - Jako Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego wyrażam ogromne ubolewanie z powodu śmierci naszego Przyjaciela, Wójta Gminy Brody, Ryszarda Kowalczuka. To ogromna strata dla całego lubuskiego, samorządowego grona. To niepowetowana strata, która odciska piętno na nas wszystkich. W imieniu całego Zrzeszenia składam kondolencje Rodzinie zmarłego Ryszarda Kowalczuka. Spoczywaj w pokoju - napisał na swoim profilu facebookowym Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego. Kondolencje z powodu śmierci samorządowca zamieściły również Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego i gmina Brody.

