Morze na południu Polski? W Lubuskiem mają swój Bałtyk

Jeśli myślimy o wyjeździe nad morze, od razu do głowy przychodzi nam piękny Bałtyk zlokalizowany na północy Polski. Dla wielu osób jednak podróż do nadmorskich miejscowości bywa trudna do zrealizowania ze względu na setki kilometrów. Część Polaków mieszkający daleko od Bałtyku mimo długiej drogi decyduje się na taki wyjazd, lecz są i tacy, którzy wolą pozostać bliżej domu i skorzystać z lokalnych atrakcji. Dla mieszkańców zachodniej Polski, a dokładnie województwa lubuskiego takim miejscem jest Jezioro Sławskie, które nie bez powodu nazywane jest "śląskim morzem".

Jezioro Sławskie - "śląskie morze"

Jezioro Sławskie przyciąga tłumy. To perła regionu

Jezioro Sławskie to największe jezioro w województwie lubuskim, położone w powiecie wschowskim, w gminie Sława. Zbiornik o powierzchni 817 ha i maksymalnej głębokości 12,3 metrów co roku w sezonie wysokim przyciąga do siebie mnóstwo turystów. Okolica "śląskiego morza" według wielu daje namiastkę Bałtyku, bowiem piękne plaże i zbiornik wodny otoczony jest lasami sosnowymi oraz licznymi zatokami. Dodatkowo na miejscu na odwiedzających czeka szereg atrakcji - znajdują się tam ośrodki wypoczynkowe, ścieżki rowerowe i kempingi. Co więcej, odnajdą się tam także miłośnicy aktywnego wypoczynku - to raj dla żeglarzy, rybaków i pływaków. Jak widać więc, brakuje jedynie nadmorskiej bryzy!

