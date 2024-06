Niemcy zawrócili kolejnych migrantów? Straż graniczna żąda wyjaśnień

Incydent w Osinowie Dolnym

Przypomnijmy, do zdarzenia w pobliżu przejścia granicznego w Osinowie Dolnym doszło w piątek, 14 czerwca, około godz. 9:00, o czym jako pierwszy poinformował lokalny portal chojna24.pl. Radiowóz niemieckiej policji wjechał do Polski przez przejście graniczne w Osinowie Dolnym i zatrzymał się na parkingu, pozostawiając na nim grupę Afgańczyków. Strona niemiecka potwierdziła, że do takiego incydentu rzeczywiście doszło i wyraziła ubolewanie. "Wszyscy kierownicy inspekcji Policji Federalnej w Niemczech zostali pouczeni o tym, że takie postępowanie nie ma prawa się powtórzyć" - poinformowano m.in. w oficjalnym komunikacie.

Niemcy zawrócili do Polski kolejną grupę migrantów

O kolejnym już incydencie z zawróceniem grupy migrantów z Niemiec do Polski bez zachowania procedur napisał niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung". Miało do niego dojść następnego dnia po wydarzeniach w Osinowie Dolnym. Gazeta w środowym wydaniu podała, że w sobotę 15 czerwca na moście granicznym między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami policjanci mieli kazać grupie kilkunastu kobiet i mężczyzn szybko przejść z bagażami przez most do Polski.

"W momencie oddawania tekstu do druku nie jest jasne, dlaczego grupa ludzi została wysłana do Polski. Zapytanie skierowane do policji federalnej pozostaje na razie bez odpowiedzi" - czytamy w "Sueddeutsche Zeitung".

Straż graniczna oczekuje wyjaśnień

Sprawę skomentował za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej Komendant Główny Straży Granicznej ppłk Andrzej Juźwiak.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że zdarzenie mogło dotyczyć grupy obywateli Ukrainy, którym policja niemiecka odmówiła wjazdu - informuje ppłk Andrzej Juźwiak. - Komendant Placówki SG w Świecku zwrócił się do swojego odpowiednika po stronie niemieckiej z prośbą o wyjaśnienia.

Kontrole co najmniej do połowy grudnia

Niemcy niedawno przedłużyły stacjonarne kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią o kolejne sześć miesięcy. Będą one obowiązywać do połowy grudnia. Niemieckie MSW zarządziło je po raz pierwszy w październiku 2023 roku i od tego czasu kilkakrotnie je przedłużano. Celem jest walka z przemytnikami ludzi i ograniczenie nielegalnej migracji. Szefowa niemieckiego MSZ Nancy Faeser zarządziła także kontrole na wszystkich granicach na czas trwania mistrzostw Europy w piłce nożnej. Policja federalna prowadzi je od 7 czerwca.

