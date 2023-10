To nie koniec walki

Niemiecki gigant e-commerce inwestuje w Lubuskiem

Hermes Fulfilment jest częścią międzynarodowej Grupy Otto. Należy do niej m.in. marka odzieżowa Bonprix prowadząca sklep internetowy. Centra logistyczne Hermes Fulfilment znajdują się w Niemczech, Czechach czy Szwajcarii. To jedna z największych niemieckich firm z branży e-commerce, zajmującą się magazynowaniem i logistyką zwrotów. Hermes Fulfilment działa we współpracy z Panattoni, głównym deweloperem i managerem projektu.

Budowa centrum logistycznego pod Koninem Żagańskim rozpoczęła się półtora roku temu. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 26 kwietnia 2022 roku. Obecnie prace są już na finiszu. Centrum logistyczne Hermes Fulfillment ma zostać uruchomione za kilka miesięcy.

– Testujemy technologię, w pierwszym kwartale 2024 r. będzie start działalności – informuje za pośrednictwem serwisu lubuskie.pl Joanna Komorowska, członkini zarządu Hermes Fulfilment. - Ma to być jedna z największych i najnowocześniejszych siedzib przedsiębiorstwa w Europie o powierzchni ponad 180 tys. metrów kwadratowych.

Centrum będzie odpowiedzialne m.in. za operacje kompletacji zamówień dla firm e-commerce Grupy OTTO. Wśród obsługiwanych zamówień mają dominować: odzież, tekstylia, biżuteria, zabawki i drobny sprzęt AGD. Planowane jest wyekspediowanie blisko 80 milionów artykułów rocznie.

Praca w Hermes Fulfillment. Ile można zarobić?

Aktualnie trwa również rekrutacja nowych pracowników. Poszukiwani są m.in. operatorzy centrum logistycznego, pracownicy techniczni, specjaliści i pracownicy działu IT. Oferty pracy w Hermes Fulfillment można znaleźć tutaj. Firma planuje zatrudnić około 2 tysiące osób. Niemal 60 procent pracowników mają stanowić kobiety.

Ile będzie można zarobić w Hermes Fulfillment w Iłowej? Takich informacji przedsiębiorstwo nie zdradza. Wiadomo jednak, że zatrudnienie oferowane jest w oparciu o umowę o pracę i na pełny etat. Oznacza to, że najniższe zarobki, biorąc pod uwagę płacę minimalną, mogą wynieść około 3200 złotych plus premia. Wszystko będzie jednak uzależnione od zajmowanego stanowiska. Najmniej zarobią szeregowi pracownicy magazynów, natomiast wyższych pensji mogą spodziewać się specjaliści i pracownicy wyższego szczebla.

Na wsparcie będą mogły liczyć osoby dojeżdżające do miejsca pracy. Jak poinformował urząd marszałkowski "firma jest gotowa dopłacać do komunikacji publicznej, jak również wspierać inne formy transportu". Trwa również ustalanie szczegółów dotyczących połączeń komunikacyjnych z nowym centrum logistycznym.

