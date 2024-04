i Autor: SHUTTERSTOCK

Wybory samorządowe

Niespotykana sytuacja podczas wyborów. Burmistrza wyłonią w losowaniu?

Podczas wyborów samorządowych w Brodach (powiat żarski) doszło do niecodziennej sytuacji. W pierwszej turze starło się dwoje kandydatów, którzy otrzymali identyczną liczbę głosów. Zmierzą się oni ponownie w drugiej turze. Jeśli i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, to do wyłonienia burmistrza konieczne może okazać się przeprowadzenie losowania.