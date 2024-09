Kiedy fala wezbrania na Odrze dotrze do Ziemi Lubuskiej? Padła data. To miasto jest pierwsze na drodze wielkiej wody

Nowa Sól jest wskazywana jako pierwsza większa miejscowość, do której - według najnowszych prognoz - dotrze fala wezbrania na Odrze. Trwa zabezpieczanie wałów wzdłuż Odry. – Zbieramy informacje o punktach, które mogą być newralgiczne – powiedział w sobotę (21 września) w rozmowie z PAP Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody lubuskiego. Do napełnienia piaskiem są setki tysięcy worków. Do woj. lubuskiego jedzie kolejna dostawa worków. Trafią do Nietkowa. – Z Wrocławia jadą do nas ciężarówki z pełnymi już workami, które trafią do Szlichtyngowej, Młynkowa oraz Bojadeł – powiedział Pawlak.

Nowa Sól położona jest na Wale Trzebnickim, nad Odrą. Miasto liczy ok. 38 tysięcy mieszkańców. Wraz z Zieloną Górą i Sulechowem tworzy Lubuskie Trójmiasto. W Nowej Soli w sobotę na wodowskazie woda ma wysokość 550 cm. – W poniedziałek Odra w Nowej Soli ma być ponad 170 cm wyższa, czyli osiągnie 720 cm – podał Pawlak.

Na moście w Krośnie Odrzańskim został wprowadzony zakaz ruchu dla ciężarówek. – Respektowanie zakazu kontrolują policjanci – poinformowała kom. Justyna Kulka, rzeczniczka policji w Krośnie Odrzańskim.

Jak wynika ze wstępnego raport zniszczeń, w Szprotawie doszło do zalania około 60 budynków.