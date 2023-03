i Autor: PSP Żary Wypadek w Żarach

Nie żyje obywatelka Ukrainy

Potworny wypadek pod Żarami. Zginęła, bo kierowcy się wyprzedzali? [GALERIA]

Tragicznie zakończył się wypadek, do którego doszło w poniedziałkowe (13 marca) popołudnie na drodze krajowej nr 27 pod Żarami (Lubuskie). W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginęła 60-letnia kobieta. "Reanimowali ją, ale nic to nie dało". Lokalne media podkreślają, że to już kolejny wypadek w tym miejscu. "Feralny odcinek DK27".