Potworny wypadek w Świebodzinie! Trzech mężczyzn porażonych prądem

Trzej mężczyźni porażeni prądem w Świebodzinie. Doszło do zwarciam elektrycznego?

Trzech mężczyzn trafiło do szpitala, po tym jak zostali porażeni prądem w wypadku na terenie zakładu pracy przy ul. Zachodniej w Świebodzinie. Wszystko działo się w poniedziałek, 23 stycznia, przed północą, gdy lokalna straż pożarna otrzymała sygnał, że w budynku mogło dojść do pożaru, jako że przedsiębiorstwo jest podłączone swoim systemem bezpośrednio do komendy PSP w Świebodzinie. Na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej - okazało się, że nie musiały one walczyć z płomieniami, tylko pomóc trzem poszkodowanym mężczyznom. - Prowadzili oni prace naprawcze lub podłączeniowe przy jednym z urządzeń elektrycznych. Prawdopodobnie doszło do zwarcia, w wyniku czego wszyscy zostali poparzeni. W przypadku dwóch z nich możemy mówić o znacznych obrażeniach całego ciała, natomiast trzeci ranny odniósł tylko poparzenia jednej ręki - relacjonuje bryg. Marcin Bohuszko, rzecznik straży pożarnej w Świebodzinie.

Wszyscy poszkodowani zostali zabrani do miejscowego szpitala, skąd dwóch z nich miało następnie trafić do placówek w Nowej Soli i Zielonej Górze. Sprawą porażenia prądem w Świebodzinie zajęły się również tamtejsza policji i prokuratura rejonowa.

