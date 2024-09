Powódź w Lubuskiem. Stan alarmowy na Odrze. IMGW podało najnowsze dane

Powódź w Polsce. Dane IMGW o Odrze. Stan alarmowy przekroczony na 21 stacjach

Służby monitorują sytuację na Odrze. Odra w rejonie Cigacic ma 644 cm wysokości przy stanie alarmowym 400 cm. W 1997 Odra tam miała 682 cm. Poziom Odry w Nowej Soli cały czas wysoki i wynosi 644 cm. W Nietkowie sięga 638 cm. W Białej Górze 484 cm. W Słubicach 412 cm. Przybywa wody w Połęcku. Tam jej poziom sięga 515 cm.

#IMGWlive 2:30|24.09.2024Stan alarmowy został przekroczony na 21 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry;Stan ostrzegawczy został przekroczony na w dorzeczu Wisły oraz na 11 w dorzeczu Odry, Stany wody na dopływach Odry stopniowo opadają pic.twitter.com/EABhxsGobl— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 24, 2024

IMGW przedstawiło również pogodę na najbliższe godziny. We wtorek (24 września) w ciągu dnia na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże i miejscami przelotny deszcz, zaś na północnym zachodzie oraz w centrum możliwe także burze. - Suma opadów podczas burz w centrum do 10 mm, a na północnym zachodzie do 15 mm - informuje IMGW. Na termometrach od 18°C w górach, na krańcach zachodnich i nad morzem do około 22°C na zachodzie i krańcach południowych. Najcieplej we wschodnich regionach, tam nawet do 26°C. - Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich do 70 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h, w Karpatach do 90 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h - prognozuje IMGW.