Nowa Sól. Policyjna eskorta przez zalaną drogę. Kobieta w ciąży utknęła w drodze do szpitala

Lubuscy policjanci pomogli dojechać do szpitala kobiecie, która jak się okazało, lada chwila może urodzić. Funkcjonariusze szybko i bezpiecznie przeprowadzili pilotaż przyszłych rodziców do szpitala w Nowej Soli. Pomoc mundurowych była niesłychanie ważna, gdyż ze względu na powódź, droga była nieprzejezdna. Na szczęście funkcjonariusze pomogli bezpiecznie dojechać ciężarnej kobiecie do szpitala. Do tej niecodziennej interwencji doszło w sobotę (21 września). Policjanci z KPP w Nowej Soli otrzymał informację, że w samochodzie, który utknął na zalanej wodą drodze, jest ciężarna kobieta.

Do działań przystąpili policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy przetransportowali kobietę przez zalane tereny. Do pomocy włączyli się również nowosolscy policjanci, którzy ze względu na znajomość topografii miasta, szybko i sprawnie przeprowadzili pilotaż do szpitala, gdzie kobieta została przekazana służbom medycznym.

- przekazała w policyjnym komunikacie asp. Justyna Sęczkowska-Sobol z KPP w Nowej Soli.

Tacy policjanci to skarb! Mundurowi przypominają, że ustawowym i podstawowym zadaniem policji jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz zapewnienie im bezpieczeństwa. Pomoc jest niesiona przez funkcjonariuszy na wiele sposobów. Świeżo upieczonym rodzicom gratulujemy i składamy najlepsze życzenia. Poniżej galeria zdjęć z policyjnej eskorty.