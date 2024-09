Dramat podczas umacniania wałów pod Nową Solą! Strażaka zabrał śmigłowiec ratunkowy

Kiedy fala wezbrania na Odrze dotrze do Ziemi Lubuskiej? Padła data. To miasto jest pierwsze na drodze wielkiej wody

Fala kulminacyjna na Odrze dociera do województwa lubuskiego. Są już pierwsze zalane miejscowości, w tym kilkadziesiąt domów w Szprotawie, trwa ofiarna walka strażaków i mieszkańców o utrzymanie wałów i zbudowanie wystarczających zabezpieczeń przeciwpowodziowych w lubuskim. Niestety, przemęczenie ofiarną służbą pokonało jednego z druhów. Jak poinformował PAP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej, jeden ze strażaków ochotników zasłabł podczas umacniania wałów. Do zasłabnięcia doszło w rejonie miejscowości Buczki koło Nowej Soli (Lubuskie) zasłabł strażak OSP. "Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia ratunkowego został zabrany do szpitala" – powiedział rzecznik lubuskiej straży pożarnej. "Ze względu na trudny dojazd na miejscu wylądował śmigłowiec LPR. Mężczyzna był przytomny" – dodał mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Zamknięte zalane ulice w Nowej Soli i okolicach. Wieczorem fala kulminacyjna

Tymczasem w rejonie Nowej Soli dziś, w sobotę 21 września policja z powodu powodzi zamknęła drogi oraz parę ulic w samym mieście. "Zamknięcia są spowodowane przelewaniem się wody" – powiedziała PAP asp. Justyna Sęczkowska-Sobol, rzeczniczka policji w Nowej Soli. Wśród zamkniętych ulic jest na ul. Żwirki i Wigury i Aleja Wolności na odcinku od ul. Południowej do ul. Moniuszki, a także drogi z Nowej Soli w kierunku Stanów oraz droga wojewódzka nr 315 do Przyborowa. "Wieczorem w sobotę w Nowej Soli spodziewamy się wody sięgającej 6 metrów, a w niedzielę poważne zagrożenie fali kulminacyjnej" – powiedziała prezydent Nowej Soli Beata Kulczycka. "Sytuacja zagrożenia jest poważna, ale proszę o spokój, o zdyscyplinowanie i o to, żebyśmy trzymali się wszyscy razem" - dodała.

Do Nowej Soli w woj. lubuskim zbliża się czoło fali wezbraniowej i stan wody zaczyna szybko wzrastać. Wg prognoz @IMGWmeteo w poniedziałek nad ranem może osiągnąć nawet 675 cm. W roku 1997 to było 681 cm, tylko 6 cm więcej. Miasto przygotowuje się na trudny czas, dlatego przydają… pic.twitter.com/fjkFPXoFrU— Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) September 21, 2024

