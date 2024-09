Powódź w Polsce. Fala kulimacyjna. Nowe informacje o sytuacji i ofiarach śmiertelnych

– Sytuacja powodziowa jest pod kontrolą. Stan wody utrzymuje się dłużej niż przewidywały to prognozy IMGW – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej. Dodał jednak, że jeszcze nie czas, by świętować. Odra w Kostrzynie nad Odrą ma 522 cm, a stan alarmowy to 470 cm. Warta ma 489 cm, przy stanie alarmowym 410 cm. W Słubicach Odra ma 544 cm i opada; w piątek wieczorem sięgała tam 569 cm przy stanie alarmowym 410 cm. – Wielka woda wypłynęła z woj. lubuskiego. O tym, że sytuacja jest opanowana będziemy mogli mówić w chwili, kiedy woda wróci do koryta rzeki – podsumował strażak.

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał teżinformacje o aktualnej sytuacji powodziowej. – Sytuacja meteorologiczna nie stanowi zagrożenia dla obszarów objętych powodzią i podwyższonym stanem wód – zapewnił w sobotę podczas posiedzenia rządu minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Powódź. Ile osób zginęło? Policja podaje ilość ofiar śmiertelnych

Znamy najnowsze oficjalne dane na temat ofiar śmiertelnych. – Liczba ofiar śmiertelnych powodzi wynosi obecnie dziewięć – przekazał w sobotę (28 września) szef policji inspektor Marek Boroń.

