Trwa walka o życie 3-letniej Helenki. Jadła głównie winogrona. Oto co o rodzinie mówią sąsiedzi

Wygłodzona Helenka trafiła do szpitala. Jej ojciec to były policjant. "Sobie mięsa nie odmawiał"

3,5-letnia Helenka skrajnie wygłodzona. Walczy o życie w szpitalu. Rodzice dziewczynki doprowadzeni do prokuratury

Skrajnie zagłodzona trzylatka z Zielonej Góry może nigdy nie wrócić do zdrowia. Wypowiedź ekspertki

Sąd zdecydował w sprawie rodziców 3,5-letniej Helenki, która w stanie skrajnego niedożywienia trafiła do szpitala w Zielonej Górze. Zgodnie z wnioskiem prokuratury rodzice zostali aresztowani na 3 miesiące. Obojgu podejrzanym przedstawiono zarzuty znęcania się nad dzieckiem oraz spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu. Śledczy zdradzili, że rodzice Helenki złożyli wyjaśnienia i nie przyznają się do winy. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. Stan zdrowia dziewczynki w dalszym ciągu jest poważny.

Komunikat Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie

- W dniu 16 grudnia 2024 roku Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze powiadomił Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę 3,5-letniej dziewczynki, która trafiła na Oddział Intensywnej Terapii w stanie wyniszczenia organizmu. Jak ustalił biegły z zakresu medycyny sądowej, dziecko cierpiało na wielonarządową niewydolność, zaburzenia rozwoju fizycznego i intelektualnego, a także wyziębienie i obrzęki kończyn. Wstępne ustalenia wskazują, że taki stan mógł być wynikiem przewlekłego niedożywienia i zaniedbań opiekuńczych.

Prokuratura niezwłocznie zabezpieczyła dokumentację medyczną, przesłuchała lekarza zgłaszającego podejrzenie przestępstwa oraz powiadomiła Sąd Rejonowy w Świebodzinie, który podjął decyzję o zabezpieczeniu małoletniej na czas postępowania.

W wyniku działań śledczych 17 grudnia 2024 roku przeprowadzono oględziny domu, w którym mieszkała dziewczynka wraz z rodzicami. Następnego dnia rodzicom, 43-letniej kobiecie i 45-letniemu mężczyźnie, przedstawiono zarzuty znęcania się nad dzieckiem poprzez niedostarczanie mu odpowiedniego pożywienia, co doprowadziło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. za takie czyny grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli obszerne wyjaśnienia, które będą szczegółowo weryfikowane w toku postępowania. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy zastosował wobec rodziców tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Stan dziewczynki w dalszym ciągu oceniany jest jako poważny. Śledztwo ma na celu pełne wyjaśnienie okoliczności tej sprawy oraz ustalenie odpowiedzialności osób podejrzanych o narażenie życia i zdrowia dziecka.

Rodzice wraz ze znachorem zagłodzili na śmierć 7- miesięczną Madzię. Tak wygląda jej grób po niemal 7 latach po tragedii. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trwa walka o życie 3-letniej Helenki. Jadła głównie winogrona