Szok w Zielonej Górze. Obsługa Leroy Merlin zamknęła przerażonego klienta w sklepie

Nie takiego finału zakupów w sklepie sieci Leroy Merlin spodziewał się klient, który w miniony czwartek (7 listopada 2023) został zamknięty w budynku przez obsługę. Ok. godziny 21:30 zadzwonił po pomoc. - Dostaliśmy wezwanie z prośbą o pomoc od osoby zamkniętej w sklepie - potwierdza podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze. Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Funkcjonariusze ustalili, że obsługa skończyła pracę i nie zauważyła, że ktoś został w sklepie.

Co ciekawe - mężczyzna początkowo również nie zauważył, że sklep został zamknięty. Zorientował się po ok. pół godziny. Policjanci pomogli przestraszonemu klientowi. Na miejsce przyjechał przedstawiciel Leroy Merlin i uwolnił zgłaszającego. W tym przypadku skończyło się na strachu, ale jest to nauczka dla wszystkich, aby zachować czujność.

