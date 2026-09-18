Szokująca napaść na dwie kobiety! Młody mężczyzna brutalnie skopał ofiary. To nie koniec

Żagań: 37-latek brutalnie zaatakował dwie kobiety

Takie zdarzenia niezmiennie szokują opinię publiczną. Dramat rozegrał się 15 września na terenie województwa lubuskiego. Ofiarami 37-letniego mężczyzny były niewinne kobiety.

- Zaatakował publicznie seniorkę, przewrócił ją, kopał i groził pozbawieniem życia. W obronie seniorki stanęła inna kobieta, która również została przewrócona i skopana przez agresora - przekazał nam podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Funkcjonariusze szybko namierzyli sprawcę, który zabarykadował się w mieszkaniu. Okazało się, że ten sam mężczyzna ma na sumieniu zniszczenie drzwi wejściowych mieszkania innej kobiety. Do tego 37-latek użył siekiery. Teraz mieszkańcy Żagania mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ chuligan trafił w ręce służb.

- Mężczyzna usłyszał pięć zarzutów dotyczących kierowania gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej oraz uszkodzenia mienia. Zgodnie z kodeksem karnym podejrzanemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Jego działanie zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim - wyjaśnił podkomisarz Szlachetko.

Sad Rejonowy w Żaganiu przychylił się do wniosku miejscowej prokuratury i aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Za kratkami mężczyzna będzie oczekiwał na kolejne decyzje sądu.

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