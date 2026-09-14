Jarmark Świętego Michała w Żaganiu: Wielkie gwiazdy i ESKA Music Tour

Jarmark z niezwykła historią

Początki Jarmarku Świętego Michała sięgają XIV wieku, kiedy to Żagań, dzięki strategicznemu położeniu na „trakcie solnym”, stał się ważnym ośrodkiem handlowym. To właśnie wtedy narodziła się tradycja corocznych targów, odbywających się zawsze 29 września, w dzień patrona.

Dziś, w unowocześnionej formie, Jarmark Świętego Michała kontynuuje to dziedzictwo. To cykliczne wydarzenie odbywa się w drugiej połowie września i ma charakter kulturalno-handlowy. Znakiem rozpoznawczym Jarmarku są barwne stragany z rękodziełem, lokalnymi produktami, stoiska gastronomiczne i handlowe, lunapark, występy sceniczne oraz koncerty gwiazd.

Centralnym punktem i wizytówką Żagania jest monumentalny pałac książęcy, wokół którego rozlokowane są wszystkie atrakcje Jarmarku Świętego Michała. To właśnie z tym historycznym obiektem związany jest niezwykły symbol tegorocznej, jubileuszowej edycji – złoty MaszkarON. Ten tajemniczy element architektoniczny, wywodzący się z miejskiej legendy i umieszczony na elewacji pałacu, stał się inspiracją dla hasła przewodniego „MaszkarON!” i jednocześnie twarzą całego wydarzenia. Barwne stragany z rękodziełem, unikalnymi lokalnymi produktami oraz stoiska gastronomiczne oferujące regionalne przysmaki tworzą niepowtarzalną atmosferę, zachęcając do spacerów i odkrywania uroków Jarmarku. Dla rodzin z dziećmi przygotowano lunapark, który gwarantuje dawkę adrenaliny i beztroskiej zabawy.

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Trzy dni pełne świetnej zabawy

Impreza rozpocznie się uroczystym korowodem, który przejdzie ulicami: Skarbową, pl. Wolności, Rynek, Keplera, Długa, Bracka, Pl. Słowiański, Szprotawska, po którym nastąpi Wielki Bankiet dla Mieszkańców Żagania, który poprowadzi Burmistrz Sławomir Kowal oraz Master Chef Krzysztof Bigus.

Tegoroczna odsłona Jarmarku Świętego Michała w Żaganiu zapowiada się spektakularnie, a organizatorzy zadbali o to, by na dwóch scenach wystąpiły prawdziwe gwiazdy polskiej estrady. Imprezę rozkręci ESKA Music Tour! Wśród gwiazd znajdą się takie ikony jak Edyta Górniak, Halina Frąckowiak i zespół Ich Troje.

Oprócz koncertów w Żaganiu, na odwiedzających czekać będą barwne stragany z lokalnym rękodziełem, wyśmienita gastronomia, a także lunapark dla najmłodszych. Nie zabraknie również wyjątkowej atmosfery, tworzonej przez unikalny symbol Jarmarku – tajemniczego złotego maszkarona, który stał się twarzą tej jubileuszowej edycji. Przygotujcie się na trzy dni pełne muzyki, zabawy i historycznych akcentów w sercu Żagania!

Plan koncertów

W piątek, 18 września wystąpią:

Zalia,

Fisz Emade Tworzywo

Kaz Bałagane

Skytech

W sobotę 19 września zagrają:

Mr. Polska

Ich Troje

Bartheez

W niedzielę 20 września na scenie pojawią się:

Halina Frąckowiak z zespołem

Sztywny Pal Azji

Edyta Górniak