Skarb zabytków brązowych pod Gubinem. Biżuteria, narzędzia i broń mają kilka tysięcy lat

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował na swoim profilu facebookowym o odkryciu skarbu zabytków brązowych z Pleśna w gminie Gubin. 20 marca natrafił na nie anonimowy detektorysta, który po zorientowaniu się, z jak ważnym znaleziskiem ma do czynienia, zabezpieczył miejsce i oznaczył kamieniem. Następnego dnia starszy inspektor ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze – Marcin Kosowicz, udał się na miejsce razem z jeszcze jednym przedstawicielem LWKZ i Hubertem Augustyniakiem z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze.

- W trakcie wstępnego rozpoznania oznaczonego miejsca ujawniono zalegające w warstwie ornej zabytki (...) W trakcie eksploracji natrafiono na zalegające in situ przedmioty wykonane z brązu oraz zarys pojemnika, w którym złożono depozyt, prawdopodobnie wykonanego ze skóry lub tekstyliów. W trakcie eksploracji wydobyto m.in. 3 kompletne siekierki z piętką oraz 5 fragmentów innych siekierek tego typu, 2 kompletne siekierki z tulejką, 9 sierpów, 6 grotów włóczni, 3 bransolety różnych typów, kilka grud surowca oraz 2 przedmioty, wstępnie identyfikowane jako młotki. Należy jednak podkreślić, że w trakcie interwencji udało się podjąć dużą część depozytu w formie bryły, w której znajdują się kolejne zabytki. Na obecnym etapie nie można stwierdzić, czy połączenie się przedmiotów z przyspągowej części depozytu nastąpiło w wyniku naturalnych procesów postdepozycyjnych czy też było to intencjonalne działanie (np. nadtopienie) osoby ukrywającej skarb. Odpowiedź na to pytanie będzie możliwa dopiero w trakcie niezbędnych prac konserwatorskich - informuje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Jak dalej czytamy na jego profilu facebookowym, "z uwagi na niejednorodny charakter odkrytych przedmiotów (ozdoby, uzbrojenie, przedmioty gospodarcze), występowanie dużej liczby destruktów i przedmiotów nieudanych bądź niedokończonych, grud surowca, a także obecność brązowych narzędzi kowalskich należy przyjąć, że skarb z Pleśna stanowił własność odlewnika. Należy go wiązać z wytwórstwem społeczności kultury łużyckich pól popielnicowych z epoki brązu i datować wstępnie na IV okres epoki brązu (1000-800 lat p.n.e.)".

