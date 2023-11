Podszedł do samochodu, by sprawdzić, czy wszystko w porządku. Gdy dotknął kabiny, zginął

Niecodzienne ogłoszenie pojawiło się kilka dni temu na Facebooku. Mieszkanka Zielonej Góry wrzuciła niecodzienne ogłoszenie.

"Oddam dwie pary szpilek różne rozmiary w cekiny 37 a złote 40 za dużą pizzę z Romy" – tak brzmiała treść wpisu na popularnej grupie Zielona Góra - oddam za darmo, wymienię się. Na odpowiedź ze strony pizzerii nie trzeba było długo czekać.

"I to zrobiło nam wieczór. Jeżeli Pani która to wrzuciła odezwę się do nas prywatnie. Za to ogłoszenie otrzyma od nas drugą pizzę za Free. Szpilki oczywiście niech idą dalej w świat za naszą pizzę" – czytamy w poście na profilu pizzerii Roma.

Trzeba przyznać, że to bardzo nietypowa wymiana.

- Cieszę się bardzo, że nasza pizzeria może się ciągle rozwijać i jest traktowana poważnie na zielonogórskim rynku – mówi "Super Expressowi" Adrian Bagiński, szef pizzerii Roma. - To ogłoszenie o butach w zamian za pizzę z naszej pizzerii utwierdziło nas, że ludzie nas szanują. To bardzo miłe.

Roma to już kultowa zielonogórska pizzeria. Do tego nastrasza z działających na lokalnym rynku.

- Bardzo się cieszymy, że to co kiedyś było naszym marzeniem, dziś staje się faktem – podkreśla Adrian Bagiński. - Dzięki naszej ciężkiej pracy jesteśmy doceniani i to w zasadzie nam wystarczy. Chylimy im czoła oraz wszystkim naszym klientom także. Dziś historię piszemy wspólnie i to nas bardzo motywuje do dalszych działań. Dziękuję - dodaje szef pizzerii Roma.

i Autor: Facebook / Zielona Góra - oddam za darmo, wymienię się Tego nie było jeszcze w żadnej pizzerii. Klientka dała niecodzienne ogłoszenie

