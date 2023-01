Ofiarami tego wypadku byli 15-latek i 17-latek. Z pędzącego jaguara nie zostało nic

Słono za to zapłaci

Tragedia na DK 92 pod Świebodzinem. Ofiary to nastolatkowie

Wypadek pod Świebodzinem na drodze krajowej nr 92 miał miejsce w niedzielę, 1 stycznia. Samochód osobowy marki jaguar roztrzaskał się o drzewo na trasie między Mostkami i Przełazami. - Uszkodzenia wskazują na to, że pojazd poruszał się z dużą prędkością - mówił nam wówczas rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, aspirant Marcin Ruciński. Zdjęcia, które mogą Państwo zobaczyć w galerii, pokazują przerażające skutki niedzielnego wypadku. Policja długo nie podawała do wiadomości, ile lat miały ofiary wypadku. W zdarzeniu zginęły dwie osoby. Jak podaje newslubuski.pl, ofiary miały 15 i 17 lat. Obaj byli mieszkańcami powiatu zielonogórskiego. Policja pod nadzorem prokuratury bada, jakim cudem auto prowadziły osoby, które nie miały wieku uprawniającego do posiadania prawa jazdy.

Według innego z lokalnych portali lubuskie24.pl, 15-latek zabrał kluczyki rodzicom i zabrał 17-letniego kolegę na przejażdżkę. Starszy z nich miał prowadzić. Po zderzeniu z drzewem licznik w aucie miał wskazywać prędkość 170 km/h.