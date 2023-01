Zakończyli rajd jaguarem na drzewie. Ich życia zgasły jak płomień świecy. Koszmar w Lubuskiem

Lubuskie: Samochód osobowy uderzył w drzewo. Nie żyją dwie osoby

Koszmarny wypadek miał miejsce w niedzielę, 1 stycznia około godz. 9.00. Jak informowaliśmy, na drodze krajowej nr 92 między miejscowości Mostki i Przełazy doszło do zderzenia samochodu osobowego z drzewem. Samochód był tak zdewastowany, że początkowo nie było wiadomo, jakiej był marki. "Gazeta Lubuska" informuje, że był to jaguar. Niestety, dwie osoby, które znajdowały się w pojeździe, zginęły. Nie udało się ich uratować Policja nadal prowadzi czynności identyfikacyjne. Wiek ofiar nie jest znany. Dlaczego doszło do tej tragedii? - Uszkodzenia wskazują na to, że pojazd poruszał się z dużą prędkością, natomiast na przebieg zdarzenia mogło mieć wpływ wiele okoliczności. Na ten moment jest jednak za wcześnie, by podać szczegółowe przyczyny wypadku - mówi nam aspirant Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Mundurowi wyjaśniają okoliczności śmierci dwóch osób pod nadzorem prokuratury. W związku z wypadkiem utrudnienia na miejscu trwały kilka godzin.

Wypadek na Dk 92. Zobacz zdjęcia z miejsca tragedii pod Świebodzinem

Sonda Czy dostałaś/eś kiedykolwiek mandat za przekroczenie prędkości? Tak Nie