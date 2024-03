Uwaga! Blokada A2 i przejść granicznych. Gdzie i kiedy utrudnienia?

Protesty rolników spowodują utrudnienia w Lubuskim! Zablokowany odcinek A2, blokada przejść granicznych z Niemcami. "Autostrada A2 będzie w tym czasie całkowicie zablokowana na wszystkich pasach"

Uwaga na utrudnienia drogowe związane z protestami rolników! W najbliższych dniach, już od niedzieli 17 marca planowane są kolejne manifestacje rolników, a z tym wiążą się blokady istotnych odcinków dróg oraz przejść granicznych. Kłopoty będą w zachodniej części kraju. Gdzie będą rolnicy? Gdzie nie przejedziesz w związku z protestami rolników? Policja podaje następujący komunikat o czasie protestów: "Od niedzieli 17 marca 2024 roku od godziny 13:00 do 20 marca 2024 roku do godz. 22:00 na autostradzie A2 w Świecku obydwu kierunkach oraz na terenie Słubic wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Dodatkowo z pozyskanych informacji wiadomo, że autostrada A2 wyjazd i wjazd do Niemiec będzie w tym czasie całkowicie zablokowana na wszystkich pasach ruchu drogowego. Wydarzenia te również mogą wpłynąć na utrudnienia przejazdu mostem miejskim. Ponadto od niedzieli 17 marca od godziny 20.00 do środy 20 marca do godziny 22.00 zablokowane będzie przejście graniczne w Gubinku!!!"

Policjanci będą na miejscu pomagać kierowcom. Skierują na odpowiednie objazdy

Jak zapewniają policjanci, będą informować kierowców o objazdach i kierować ich na drogi, gdzie nie ma blokad. "Kierowców jadących autostradą A2 w kierunku przejścia granicznego w Świecku, a zbliżających się do węzłów Jordanowo, Rzepin, Świecko, prosimy o zachowanie ostrożności i stosowane się do nowych znaków i sygnałów" - ostrzegają mundurowi. Co z tirami? Na węźle Rzepin będą sprowadzane w kierunku Rzepina i Ośna lubuskiego, a węzeł Świecko, będzie miejscem zamknięcia autostrady. Na węźle Jordanowo tiry będą sprowadzane z A2 na S3, potem na K-27 w kierunku Żar na przejście graniczne w Olszynie.

