29 nielegalnych migrantów zamkniętych w busie. Kierowca ich zostawił

29 nielegalnych migrantów zostało zamkniętych w busie i zostawionych samym sobie w rejonie granicy z Niemcami. Stojącego na parkingu przy stacji benzynowej dostawczego citroena, na niemieckich numerach rejestracyjnych, postanowili skontrolować funkcjonariusze Straży Granicznej z Tuplic w powiecie żarskim. Okazało się, że kierowca pojazdu uciekł, prawdopodobnie bojąc się odpowiedzialności karnej za usiłowanie przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Takie zarzuty usłyszeli zamknięci w busie mężczyźni: 13 Turków i 16 Syryjczyków.

- Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na rok oraz trzy lata próby. Dodatkowo wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju obywatele Turcji i Syrii zostali objęci dozorem Straży Granicznej - informują mundurowi.

Kierowcy busa nie udało się odnaleźć.