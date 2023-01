i Autor: Lubuska Policja Wjechał za zamknięty szlaban na przejeździe kolejowym. 81-latek cudem uniknął śmierci

Słono za to zapłaci

Gdyby nie szybka reakcja dyżurnej ruchu, 81-letni kierowca volkswagena mógłby zginąć pod kołami rozpędzonego pociągu. Na szczęście do tragedii nie doszło, jednak nierozważny kierowca musi liczyć się ze sporym wydatkiem, który i tak jest niczym w porównaniu do tego, co mogło go spotkać.