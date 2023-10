Zielonogórzanie nie chcieli głosować w referendum? Wyniki mówią wszystko!

W Lubuskiem dla części komisji obwodowych trzeba było uruchomić rezerwy kart do głosowania

Wybory 2023. Referendum. Ilu udział wzięło zielonogórzan?

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej uprawnionych do udziału w referendum w Zielonej Górze, to znaczy umieszczonych w spisie wyborców z uwzględnieniem dodatkowych formularzy w chwili zakończenia głosowania było 103 739 osób. Liczba niewykorzystanych kart do głosowania wyniosła 63 502. Z urny wyjęto w sumie

30 295 kart do głosowania, w tym 51 kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum) 128. Natomiast było 30 167 kart ważnych.

Jak w referendum zagłosowali zielonogórzanie? Odpowiedzi zaskakują?

Zielonogórzanie biorący udział w referendum musieli odpowiedzieć na cztery pytania. Jak zagłosowali mieszkańcy stolicy województwa lubuskiego w referendum? Oto jak przedstawiają się wyniki PKW:

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Tak 4,40%

Nie 95,60%

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Tak 7,51%

Nie 92,49%

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Tak 4,84%

Nie 95,16%

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?